Украинка рассказала о коронавирусе в Италии

Италия изолировала районы, где были зафиксированы вспышки коронавируса, власти принимают меры, чтобы успокоить население, но панические настроения присутствуют.

Об этом в эфире ObozTV рассказала жительница Италии Людмила Амбросимова, проживающая неподалеку от эпицентра одной из вспышек коронавируса.

"Я проживаю в Кастельо Фредо, это 45 км от Кремоны. Это место где были обнаружены первые случаи коронавируса. У нас в городе довольно спокойно, но паника у людей есть, есть большая обеспокоенность ситуацией. Супермаркеты в нашем городе пустые. Есть например мясо, но его очень мало. Нет средств личной гигиены. Ситуация очень нестабильная и непонятная", - рассказала Амбросимова.

По ее словам, украинцы, живущие на территории Италии, на данном этапе довольно спокойно все воспринимают. Однако проблема может возникать у людей, которые планируют поездку домой.

"Но я не знаю, как отследить всех, кто улетает из Италии. Сейчас очень много рейсов, которые идут с пересадками. Невозможно отследить, откуда именно летит человек. Во-вторых, для тех, кто хочет приехать в Италию, нет никаких противопоказаний. Руководство страны говорит, что можно ехать", - сообщила украинка.

"Районы, где много людей заболело, уже изолировали, это подконтрольная зона. Думаю, что принимаются все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность итальянской нации и гостей страны также", - отметила она.

Власти также предоставляют людям исчерпывающе полную информацию о коронавирусе. На информационных ресурсах почасово пишут, что изменилось, сколько новых людей заболело, умер ли кто-нибудь, какие новые меры были введены.

"Советуют постоянно мыть руки, следить за тем, кто тебя окружает. Говорят, что надо пребывать на двухметровом расстоянии от человека, который болен чем-либо. Это общие рекомендации", - сообщила Амбросимова.

"Мы понимаем, что этот вирус распространится не только на Италию, его нельзя остановить. Уже есть случаи заражения в Австрии", - добавила она.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии уже семеро людей погибли в результате заражения COVID-19. Шестеро жертв – в Ломбардии, а одна – в Венето. Всего в Италии коронавирусом инфицированы около 290 человек.

В Госпогранслужбе Украины пообещали делать температурный скрининг пассажирам всех самолетов, прибывающих из Италии.

Первый случай заражения коронавирусом COVID-2019 подтвержден в Швейцарии, Румынии, а также на юге Испании – в Каталонии.

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