Коронавирус в Италии атаковал более 2 тысяч человек: премьер закрыл магазины и кафе

В Италии за сутки обнаружили 2313 новых случая заражения коронавирусом, который был объявлен пандемией.
Об этом в четверг, 12 марта, свидетельствуют данные карты распространения инфекции от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
196 человек за сутки умерли, общее количество жертв достигло отметки 827. Всего в Италии COVID-19 диагностировали у 12462 человек. При этом излечились уже более 1040 человек.
Коронавирус в Италии
repubblica.it
Таким образом Италия стала страной с самым большим количеством зафиксированных случаев заболевания на миллион населения – 206,1.
Коронавирус в Италии
repubblica.it
Как пишет La Repubblica, премьер-министр страны Джузеппе Конте в связи с распространением вируса распорядился закрыть все рестораны, бары и магазины, за исключением продуктовых и аптек. Согласно его указу вся коммерческая деятельность будет прекращена.
Коронавирус в Италии атаковал еще более 2 тысяч человек
РБК
Un messaggio per voi: https://t.co/oY0xKVMBYl— Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) March 11, 2020
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Италии в результате вспышки китайского коронавируса COVID-19 заболел губернатор региона Пьемонт Альберто Чирио.
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