Коронавирус в Италии атаковал более 2 тысяч человек: премьер закрыл магазины и кафе

В Италии за сутки обнаружили 2313 новых случая заражения коронавирусом, который был объявлен пандемией.

Об этом в четверг, 12 марта, свидетельствуют данные карты распространения инфекции от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

196 человек за сутки умерли, общее количество жертв достигло отметки 827. Всего в Италии COVID-19 диагностировали у 12462 человек. При этом излечились уже более 1040 человек.

Коронавирус в Италии repubblica.it

Таким образом Италия стала страной с самым большим количеством зафиксированных случаев заболевания на миллион населения – 206,1.

Коронавирус в Италии repubblica.it

Как пишет La Repubblica, премьер-министр страны Джузеппе Конте в связи с распространением вируса распорядился закрыть все рестораны, бары и магазины, за исключением продуктовых и аптек. Согласно его указу вся коммерческая деятельность будет прекращена.

Коронавирус в Италии атаковал еще более 2 тысяч человек РБК

Un messaggio per voi: https://t.co/oY0xKVMBYl — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) March 11, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Италии в результате вспышки китайского коронавируса COVID-19 заболел губернатор региона Пьемонт Альберто Чирио.

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