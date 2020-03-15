Коронавирус в Испании: людей через рупор призывали сидеть дома. Видео

В Испании число заразившихся коронавирусом за день увеличилось более чем на тысячу человек, от заболевания умерли уже почти две сотни человек.

Такие данные приводит Минздрав страны. В городах, в качестве меры предостережения, через рупор граждан призывают сидеть дома (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В частности, правительство решило ввести общенациональный карантин. Комплекс мер предполагает изоляцию минимум на 15 дней. После их введения людям будет разрешено выходить из дома только в случае необходимости – за продуктами, на работу и по важным делам, а также в чрезвычайных ситуациях.

В Испании ввели общенациональный карантин из-за коронавируса

Ограничение на передвижение заработало с субботы, 14 марта. Некоторые же срочные меры будут введены с понедельника, 16 марта.

При этом премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что в случае необходимости к борьбе с коронавирусом могут быть подключены вооруженные силы страны.

В Испании через рупор людей просят сидеть дома из-за коронавируса

Отмечается, что Испания является вторыми по масштабах распространения вируса европейским государством после Италии. Там на данный момент зарегистрировано 196 смертей и 6391 случай заражения Covid-19. Вылечиться удалось только 517-ти пациентам.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 15 марта в мире зафиксировано уже более 156 тысяч зараженных коронавирусом, а количество смертельных случаев достигло 5,8 тысяч человек. Пандемия проникла уже в более чем 140 стран.

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