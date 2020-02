В Иране подожгли больницу из-за коронавируса. Видео

В городе Бендер-Аббас в Иране протестующие подожгли больницу, куда могли доставить больных новым китайским коронавирусом.

Это произошло после распространения среди местных жителей слухов, что в одной из больниц якобы находятся или туда могут перенаправить 10 инфицированных пациентов, передает Iran International (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Перед тем, как совершить поджог, люди устроили митинг. О пострадавших информации пока нет.

Предварительно, пациентов могли доставить в учреждение из соседнего города Кум, которое считают эпицентром коронавируса в Иране.

При этом руководство больницы официально заявило, что больных к ним не перевозили, но в здании есть специальное отделение для инфицированных Covid-2019.

Protesters in Iran have set fire to Tohid Bandar Abbas Clinic where Coronavirus patients are being quarantined. #COVID19 #CoronaVirus #Pandemic pic.twitter.com/9xBa0ILU38