В Иране подожгли больницу из-за коронавируса. Видео

В городе Бендер-Аббас в Иране протестующие подожгли больницу, куда могли доставить больных новым китайским коронавирусом.
Это произошло после распространения среди местных жителей слухов, что в одной из больниц якобы находятся или туда могут перенаправить 10 инфицированных пациентов, передает Iran International (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
Перед тем, как совершить поджог, люди устроили митинг. О пострадавших информации пока нет.
Коронавирус: в Иране сожгли больницу
Скрин видео
Предварительно, пациентов могли доставить в учреждение из соседнего города Кум, которое считают эпицентром коронавируса в Иране.
При этом руководство больницы официально заявило, что больных к ним не перевозили, но в здании есть специальное отделение для инфицированных Covid-2019.
Protesters in Iran have set fire to Tohid Bandar Abbas Clinic where Coronavirus patients are being quarantined. #COVID19 #CoronaVirus #Pandemic pic.twitter.com/9xBa0ILU38— Tore Rasmussen #boycottSAS (@ToreRasmussen) February 28, 2020
Официально в Иране подтверждено почти 600 случаев заражения коронавирусом, 43 человека умерли, среди них – бывший посол Ирана в Ватикане.
Карта распространения коронавируса по миру:
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее в поселке Новые Санжары на Полтавщине люди перекрыли дорогу и начали протест против того, чтобы в местном санатории Нацгвардии поселили украинцев, эвакуированных из-за коронавируса из китайского Уханя.
Силовикам пришлось силой оттеснять местных жителей, которые "живым щитом" заблокировали проезд для эвакуированных.
Против протестующих вынуждено применили военную спецтехнику.
Позже полиция установила, что большинство задержанных во время протестов в Новых Санжарах – не местные жители.
В рамках шести открытых уголовных производств о подозрении в известность поставили еще пять человек, которых подозревают в массовых беспорядках в Новых Санжарах.
Чем знаменит этот поселок, который стал знаменитым на всю страну за один день, читайте в материале OBOZREVATEL.
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