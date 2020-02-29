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29 февраля • обновлено в 19:29
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В Иране подожгли больницу из-за коронавируса. Видео

1.1т
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В городе Бендер-Аббас в Иране протестующие подожгли больницу, куда могли доставить больных новым китайским коронавирусом.

Это произошло после распространения среди местных жителей слухов, что в одной из больниц якобы находятся или туда могут перенаправить 10 инфицированных пациентов, передает Iran International (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Перед тем, как совершить поджог, люди устроили митинг. О пострадавших информации пока нет.

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Коронавирус: в Иране сожгли больницу

Коронавирус: в Иране сожгли больницу

Скрин видео

Предварительно, пациентов могли доставить в учреждение из соседнего города Кум, которое считают эпицентром коронавируса в Иране.

При этом руководство больницы официально заявило, что больных к ним не перевозили, но в здании есть специальное отделение для инфицированных Covid-2019.

Официально в Иране подтверждено почти 600 случаев заражения коронавирусом, 43 человека умерли, среди них – бывший посол Ирана в Ватикане.

Карта распространения коронавируса по миру:

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Коронавирус
Место
Иран
Теги
пожар видео протест
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
ВАРВАРЫ и чурки !
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