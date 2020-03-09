Коронавирус в Германии впервые убил двух человек

В Германии зафиксирован второй случай смерти от смертельного коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает немецкое издание Bild.

В понедельник, 9 марта, министерство здравоохранения Северного Рейна-Вестфалии объявило, погибшими были люди из Хайнсберга и Эссена.

Коронавирус в Германии

По состоянию на понедельник, 9 марта, в Германии коронавирусом были инфицированы 1112 человек.

Напомним, что 8 марта в Египте от коронавируса COVID-19 скончался 60-летний турист из Германии.

Как сообщал OBOZREVATEL, кризисный штаб правительства Германии запретил экспорт медицинских защитных средств в связи с распространением коронавируса.

В Китае сообщили, что коронавирус будет распространяться по миру как минимум до июня этого года.

По состоянию на утро понедельника, 9 марта, в мире коронавирусом заразились уже 110 041 человек. Италия стала лидером по смертности из-за COVID-19.

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