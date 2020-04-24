Германия готовится ко второй волне коронавируса COVID-19, увеличивая свои возможности интенсивной терапии и поставляя аппараты искусственной вентиляции легких.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Как пишет Daily Mail, немецкие военные превращают Берлинский выставочный центр в больницу. Планируется, что пятая часть коек для интенсивной терапии будет оставаться в резерве, даже когда эпидемия замедлится.

В Германии ждут вторую волну коронавируса

Правительство Германии планирует в ближайшие недели запустить приложение для отслеживания контактов, чтобы ускорить обнаружение новых вспышек COVID-19 после снятия карантина.

Уровень заболеваемости в стране замедлился до рекордно низкого на этой неделе, при чем в каждый из последних трех дней рост количества больных составил всего 1,6%.

Однако канцлер Ангела Меркель неоднократно предупреждала, что Германия не должна успокаиваться, отмечая, что страна все еще остается "на тонком льду".

За последние сутки в Германии зарегистрировано 2377 новых случаев коронавируса, общее количество зараженных увеличилось до 150 383 человек. Число погибших составляет 5321 человека.

Уровень смертности в стране вырос до 3,5%, но все еще намного ниже, чем в Италии (13,4%), Великобритании (14,0%) или Испании (10,4%).

Количество подтвержденных случаев коронавируса в Германии по дням Daily Mail

Количество смертей от коронавируса в Германии по дням Daily Mail

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии статистика показывает снижение ежедневного числа зараженных. Если 22 апреля было зафиксировано 3370 больных коронавирусом, то 23 апреля – 2646 человек.