Коронавирус в Британии рекордно угас: зафиксирован самый низкий прирост больных за три месяца

В среду, 24 июня, Великобритания объявила о 154 новых смертельных случаях COVID-19 и только 653 случаях заражения, что является самым низким ежедневным приростом в течение более трех месяцев, поскольку вспышка продолжает угасать.

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Данные Министерства здравоохранения показывают, что общее число жертв в настоящее время превысило 43 тысячи, но другие данные, учитывающие все случаи смерти с подозрением, показывают, что фактическое число жертв составляет не менее 53 тысяч, пишет Daily Mail.

В прошлую среду, 17 июня, было зарегистрировано всего 184 лабораторно подтвержденных случая смерти, а это означает, что число жертв за неделю сократилось на 16 процентов. При этом только 171 смертельный случай был зарегистрированы 23 июня.

Статистика по COVID-19 в Британии Daily Mail

Во время пика вспышки COVID-19 в Британии в апреле было зарегистрировано более тысячи смертей за девять дней. Но число жертв постоянно снижалось в течение восьми недель.

Правительственные данные также показывают, что 653 новых случая – это наименьшее количество зарегистрированных случаев за три дня до введения блокировки – только 643 человека получили положительный тест на болезнь 19 марта.

Статистика по COVID-19 в Британии Daily Mail

В самые тяжелые дни в Великобритании каждый день коронавирус диагностировали у более шести тысяч человек, но только часть инфицированных людей проходила тестирование из-за неэффективной схемы тестирования.

Опубликованные 24 июня данные Министерства здравоохранения показали, что 232 086 тестов были проведены вчера – второй по величине дневной показатель. Число включает тесты на антитела для передовой NHS и работников здравоохранения.

Статистика по COVID-19 в Британии Daily Mail

Но власти снова отказались сообщить, сколько человек было протестировано, а это означает, что точное число британцев, которые были инфицированы вирусом SARS-CoV-2, остается загадкой в ​​течение месяца – с 22 мая.

Руководители здравоохранения также сообщили о 653 случаях заболевания COVID-19, что является наименьшим количеством случаев, зарегистрированных за любой день с момента введения запрета. Только 643 человека получили положительный результат на тест на вирус в четверг, 19 марта.

Ежедневные данные о смертности не отражают, сколько пациентов с COVID-19 умерло за последние 24 часа, – это только то, сколько смертельных случаев было зафиксировано и зарегистрировано властями.

Статистика по COVID-19 в Британии Daily Mail

Данные не всегда совпадают с обновленными данными, представленными странами базирования. Например, шотландское правительство в прошлый четверг объявило о двух смертельных случаях – но DH зарегистрировал девять к северу от границы.

Должностные лица Министерства здравоохранения, которые говорят, что число погибших в настоящее время составляет 43 081 человек, работают в другое время, что означает, что ежедневные обновления из Шотландии и Северной Ирландии всегда не синхронизированы.

Статистика по COVID-19 в Британии Daily Mail

И подсчет, объявляемый NHS England каждый день, который учитывает только смертельные случаи в больницах, не совпадает с цифрами DH, потому что они работают по другой системе записи.

Например, некоторые случаи смерти, объявленные руководителями NHS England, будут уже учтены Министерством здравоохранения, которое регистрирует смертельные случаи "как только они становятся доступными".

24 июня NHS England сообщила о еще 51 жертве в больницах по всей стране. Уэльс зарегистрировал восемь жертв во всех местах, затем четыре в Шотландии и один в Северной Ирландии.

Цифры были получены после того, как один из ведущих экспертов страны показал, что британцы в возрасте до 50 лет чаще умирают от несчастного случая или травмы, чем от коронавируса.

Статистика по COVID-19 в Британии Daily Mail

Статистик Кембриджского университета сэр Дэвид Шпигельхальтер сказал, что на 24 июня в Англии и Уэльсе было зафиксировано 959 смертей от COVID-19 из 18 миллионов человек в этом возрасте. Но более 80 процентов этих жертв имели сопутствующие заболевания, которые делают вирусную болезнь гораздо более смертельной, чем это было бы в противном случае.

Сэр Дэвид сказал, что люди моложе 40 лет чаще погибают в автомобильной аварии, чем от COVID-19, а в возрасте до 25 лет риск ниже, чем смерть от гриппа или пневмонии.

Профессор сказал, что его анализ усилил "необычайное влияние возраста на риск заразиться и умереть от COVID-19"

Ведущие медики предупредили, что существует "реальный риск" второй волны коронавируса, поразившего Великобританию, и правительство должно начать готовиться к этому уже сейчас.

В письме, опубликованном в Британском медицинском журнале и адресованном лидерам всех британских политических партий, ведущие врачи призвали к проведению быстрого обзора, чтобы подготовить страну к новому кризису.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Британия обогнала Испанию по количеству зараженных COVID-19.