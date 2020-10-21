В Бельгии заявили о необходимости нового локдауна из-за вспышки коронавируса

В Бельгии заявили, что единственным эффективным инструментом борьбы с растущей вспышкой COVID-19 может стать новый жесткий карантин.

"Сегодня пора говорить о повторной всеобщей изоляции. Это единственный имеющийся у нас инструмент", – заявил 21 октября бельгийский микробиолог Эмманюэль Андре в интервью телеканалу RTBF.

Он добавил, что "вопрос больше не в том, что нужно закрыть", а в том, "что оставить открытым".

Эксперт прокомментировал цифры, объявленные на пресс-конференции антикризисного центра, означающие, что до конца октября в больницах страны число пациентов с коронавирусом достигнет 1 тысячи, а к середине ноября – 2 тысяч. По словамАндре, в такой ситуации работникам медучреждений нужно гарантировать приемлемые условия: обеспечить присмотр за их детьми, финансово поддержать сектор.

"Мы движемся прямо в стену... Этот локдаун необходим. Его пока еще не предлагал политический мир. Но он сегодня единственная опция, которая у нас осталась", – считает он.

Андре сказал, что в текущей ситуации в Бельгии "каждый день на счету", а самое вредное для борьбы против COVID-19 – нерешительность. Эксперт сожалеет о времени, которое приходится тратить, "чтобы убеждать, тогда как надо действовать".

Эмманюэль Андре RTBF

Микробиолог подчеркнул, что стране грозит переполненность больниц.

"Люди (возражающие против локдауна, – ред.) должны отдавать отчет в том, что, когда их близкие попадут в больницу, качество (обслуживания) будет ухудшено, потому что мы уже зайдем слишком далеко", – пояснил он.

Андре указал на задачу убедить в этом население, которое "с большим трудом понимает, в чем должны заключаться его собственные индивидуальные усилия".

"Каждый должен отдавать отчет в том, что никто не желал такой ситуации. Возможно, ее можно было бы избежать. Но выбора больше нет. Сегодня вновь прекращается индивидуальная свобода", – сказал ученый.

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