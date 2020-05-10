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10 мая • обновлено в 22:03
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В Беларуси выявили почти 1000 случаев коронавируса. Свежая статистика по пандемии

9.5т
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В Беларуси за воскресенье, 10 мая, официально зарегистрировали 921 новый случай коронавируса COVID-19 (всего – 22 973).

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Новых летальных случаев за сутки 5 (всего – 131), сообщило вечером 10 мая белорусское Министерство здравоохранения.

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

Коллаж

В Беларуси резко увеличилось количество инфицированных коронавирусом

Минздрав Беларуси

Выздоровели и выписали из больниц всего 6 406 пациентов, у которых ранее был подтвержден COVID-19.

Данные на 10 мая

Данные на 10 мая

worldometers.info

Днем ранее в Беларуси зарегистрировали 951 зараженного (22 052 случая).

Динамика новых случаев за день

Динамика новых случаев за день

worldometers.info

Динамика новых летальных случаев

Динамика новых летальных случаев

worldometers.info

Как писал OBOZREVATEL ранее:

  • Лукашенко в разгар пандемии закатил грандиозный парад к 9 Мая. На площади собрались сотни людей без средств индивидуальной защиты и соблюдения безопасной дистанции.

  • В Минске во время репетиции военной техники к параду устроили акцию протеста. Активисты станцевали с гробом, чтобы привлечь внимание к опасности посещения массовых мероприятий.

  • Врач из Беларуси рассказал о сотнях погибших от коронавируса. По его словам, официальные данные от Министерства здравоохранения о количестве зараженных можно умножать, как минимум, на три. А сведения об умерших – на пять или даже на семь.

  • В Беларуси заявили, что президент Александр Лукашенко "не отступит, даже если положит полстраны".

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Автор
Дарья Дурова
Тема
Коронавирус
Место
Беларусь
Теги
карантин вирус инфекция болезнь
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