В Беларуси за воскресенье, 10 мая, официально зарегистрировали 921 новый случай коронавируса COVID-19 (всего – 22 973).

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Новых летальных случаев за сутки 5 (всего – 131), сообщило вечером 10 мая белорусское Министерство здравоохранения.

Александр Лукашенко Коллаж

Минздрав Беларуси

Выздоровели и выписали из больниц всего 6 406 пациентов, у которых ранее был подтвержден COVID-19.

Данные на 10 мая worldometers.info

Днем ранее в Беларуси зарегистрировали 951 зараженного (22 052 случая).

Динамика новых случаев за день worldometers.info

Динамика новых летальных случаев worldometers.info

Как писал OBOZREVATEL ранее:

Лукашенко в разгар пандемии закатил грандиозный парад к 9 Мая. На площади собрались сотни людей без средств индивидуальной защиты и соблюдения безопасной дистанции.

В Минске во время репетиции военной техники к параду устроили акцию протеста. Активисты станцевали с гробом, чтобы привлечь внимание к опасности посещения массовых мероприятий.

Врач из Беларуси рассказал о сотнях погибших от коронавируса. По его словам, официальные данные от Министерства здравоохранения о количестве зараженных можно умножать, как минимум, на три. А сведения об умерших – на пять или даже на семь.

В Беларуси заявили, что президент Александр Лукашенко "не отступит, даже если положит полстраны".

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