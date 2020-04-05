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6 апреля • обновлено в 01:18
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Как коронавирус ударил по Беларуси: свежая статистика

2.2т
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В Беларуси, согласно официальной статистике, по состоянию на 5 апреля коронавирусом COVID-19 заразились 502 человека.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Отмечается, что больные находятся на стационарном лечении.

"У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. После прохождения лечения выздоровели 52 человека", – сказано в сообщении.

В стране зарегистрировано 8 случаев смерти пациентов. Минздрав заявил, что у погибших "многочисленные хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией".

Днем ранее, 4 апреля, на стационарном лечении с COVID-19 находились 394 человека, было подтверждено 5 летальных случаев.

Отметим, президент Беларуси Александр Лукашенко отрицает серьезность ситуации с коронавирусом в стране.

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

Коллаж

Как писал OBOZREVATEL, недавно Лукашенко оскандалился, комментируя смерть от коронавируса военного пенсионера Владимира Сидорова. Президент также посоветовал есть сливочное масло для того, чтобы организм лучше противостоял COVID-19.

Он выступил против введения карантина, назвал коронавирус "психозом" и пообещал рассказать "много интересного" о нем после того, как пандемия спадет.

Ранее хоккейная команда Лукашенко вышла в финал любительского чемпионата. Сыграв в матче, президент Беларуси дал комментарий журналистам, высмеял тему борьбы с коронавирусом.

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Автор
Дарья Дурова
Тема
Коронавирус
Персона
Александр Лукашенко
Место
Беларусь
Теги
смерть инфекция вирус болезнь
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