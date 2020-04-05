В Беларуси, согласно официальной статистике, по состоянию на 5 апреля коронавирусом COVID-19 заразились 502 человека.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Отмечается, что больные находятся на стационарном лечении.

"У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. После прохождения лечения выздоровели 52 человека", – сказано в сообщении.

В стране зарегистрировано 8 случаев смерти пациентов. Минздрав заявил, что у погибших "многочисленные хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией".

Днем ранее, 4 апреля, на стационарном лечении с COVID-19 находились 394 человека, было подтверждено 5 летальных случаев.

Отметим, президент Беларуси Александр Лукашенко отрицает серьезность ситуации с коронавирусом в стране.

Александр Лукашенко Коллаж

Как писал OBOZREVATEL, недавно Лукашенко оскандалился, комментируя смерть от коронавируса военного пенсионера Владимира Сидорова. Президент также посоветовал есть сливочное масло для того, чтобы организм лучше противостоял COVID-19.

Он выступил против введения карантина, назвал коронавирус "психозом" и пообещал рассказать "много интересного" о нем после того, как пандемия спадет.

Ранее хоккейная команда Лукашенко вышла в финал любительского чемпионата. Сыграв в матче, президент Беларуси дал комментарий журналистам, высмеял тему борьбы с коронавирусом.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!