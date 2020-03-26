Коронавирус увеличил число жертв: данные по Украине и миру на 26 марта. Постоянно обновляется

Коронавирус закрепился в Италии, Испании и США, где за последние дни показатели резко выросли. Жертвами стали более 21 тысячи человек.

В Китае в первый день снятия карантина обнаружили 67 новых случаев заражения. Все больные прибыли из других стран.

В Украине в ответ на вспышку вируса приняли экстренные меры – продлили на 30 дней карантин и ввели режим чрезвычайной ситуации по всей стране.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

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Что важно знать о коронавирусе

В мире заразились почти 472 тысячи человек . Уже почти 21 300 – умерли. Выздороветь удалось 114 тысячам.

В Украине официально подтверждены 145 случаев заражения. Умерли уже 5 человек. В сети регулярно появляются данные о новых больных.

В Тернопольской области 25 марта заразились еще 4 человека – все они медики.

В ВОЗ сделали новое тревожное заявление – пандемия серьезно ударит по мировой экономике, поэтому нужен глобальный ответ.

04:52 – В Венгрии жертвой коронавируса стал заместитель председателя британской дипломатической миссии 37-летний Стивен Дик.

02:20 – В ЕС заявили, что пандемия COVID-19 будет иметь далеко идущие последствия для экономической и геополитической сферы, поэтому она требует глобального ответа. Отмечается, что она представляет собой глобальную проблему беспрецедентного характера.

02:15 – В итальянском городе Сериате гробы с умершими от коронавируса вывозят военные грузовики. Обнародованы пугающие кадры.

02:05 – По данным местных СМИ, коронавирусом заразился высокопоставленный сотрудник Госсекретариата Ватикана 57-летний Джанлука Пеццоли, который проживает по соседству с Папой Римским Франциском.

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