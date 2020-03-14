Коронавирус, уходи! Вся Италия поет песни из окон и балконов. Вдохновляющее видео

В ряде городов Италии люди, вынужденные сидеть дома по причине карантина из-за коронавируса, запустили жизнеутверждающий музыкальный флешмоб "Звук" и поют песни из окон своих балконов.

Итальянцы распространяют по соцсетям приглашения присоединиться к акции "откроем окна и балконы, споём и сыграем вместе, хоть мы так далеки". На данный момент к участию во флешмобе приобщились Рим, Милан, Неаполь, Турин и другие города.

Как видно из роликов, участники подпевают или подыгрывают на музыкальных инструментах либо подручных предметах – кастрюлях, тарелках и т.д.

Итальянцы на карантине запустили музыкальный флешмоб Скрин видео

Акция продлится с пятницы, 13 марта, по воскресенье, 15 марта. В эти три дня ровно в 18 часов по местному времени итальянцы объединятся, чтобы поднять настроение с помощью любимых песен и мелодий. Так, например, в Риме музыкальная программа состоит из гимна Италии, знаменитой песни Челентано Azzurro, а также композиции Il celo è sempre più blue ("Небо все больше становится голубым").

Hoy Italia, Roma en la imagen, a las 18:00h ha sonado el himno nacional en todos los balcones. Una iniciativa para intentar levantar la moral en el encierro y romper el silencio en las calles. pic.twitter.com/McYx8P1C77 — Naranjito 🍊 (@PedroOtamendi) March 13, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии из-за карантина закрыли все туристические места, а жителей обязали отчитываться о своих перемещениях перед полицией. Нарушения наказываются 3 месяцами тюрьмы.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!