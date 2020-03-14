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14 марта • обновлено в 22:12
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Коронавирус, уходи! Вся Италия поет песни из окон и балконов. Вдохновляющее видео

1.2т
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В ряде городов Италии люди, вынужденные сидеть дома по причине карантина из-за коронавируса, запустили жизнеутверждающий музыкальный флешмоб "Звук" и поют песни из окон своих балконов.

Итальянцы распространяют по соцсетям приглашения присоединиться к акции "откроем окна и балконы, споём и сыграем вместе, хоть мы так далеки". На данный момент к участию во флешмобе приобщились Рим, Милан, Неаполь, Турин и другие города.

Как видно из роликов, участники подпевают или подыгрывают на музыкальных инструментах либо подручных предметах – кастрюлях, тарелках и т.д.

Итальянцы на карантине запустили музыкальный флешмоб

Итальянцы на карантине запустили музыкальный флешмоб

Скрин видео

Акция продлится с пятницы, 13 марта, по воскресенье, 15 марта. В эти три дня ровно в 18 часов по местному времени итальянцы объединятся, чтобы поднять настроение с помощью любимых песен и мелодий. Так, например, в Риме музыкальная программа состоит из гимна Италии, знаменитой песни Челентано Azzurro, а также композиции Il celo è sempre più blue ("Небо все больше становится голубым").

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии из-за карантина закрыли все туристические места, а жителей обязали отчитываться о своих перемещениях перед полицией. Нарушения наказываются 3 месяцами тюрьмы.

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Автор
Марина Погорилко
Тема
Коронавирус
Место
Италия
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