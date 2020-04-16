Коронавирус угрожает жизни сотен тысяч детей: в ООН предупредили об опасности

В результате экономического спада, спровоцированного пандемией коронавируса COVID-19, в мире могут умереть сотни тысяч детей.

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Службы здравоохранения оказались перегруженными большим количеством пациентов и больным детям теперь тяжелее получить качественную медицинскую помощь, сказано в докладе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

"В условиях нарастания глобальной рецессии в 2020 году могут произойти сотни тысяч дополнительных смертей среди детей", – отметил Гутерриш.

Также на здоровье детей скажется снижение доходов бедных семей, которым придется сократить расходы на питание и здравоохранение.

Прекращены кампании по вакцинации против полиомиелита. Иммунизацию против кори прекратили 23 страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, дети, зараженные коронавирусом, переносят его гораздо легче, чем взрослые. У большинства из них наблюдаются легкие симптомы, характерные для обычного ОРЗ.

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