Коронавирус вспыхнет с новой силой: названы страны-эпицентры пандемии

Эпидемия коронавируса после пика на Западе начнет распространяться в Индии, странах Африки, затронет Индонезию и Нигерию.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказал украинский ученый-биохимик Сергей Комиссаренко. По его словам, страны с наибольшим количеством населения уже переболели.

Коронавирус поразит страны Африки "Левый берег"

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"Большинство стран с большим количеством населения переболели или выходят из этого процесса. Кроме Индии. Там живет 1 млрд 300 млн человек, в стране введены очень строгие меры карантина, однако индусы принадлежит к разным религиозным конфессиям и могут не выполнять указаний правительства. Хотелось бы, чтобы там не случилось такого взрыва, как в Китае. Дальше инфекция будет распространяться в Африке, затронет Индонезию, Нигерию", – отметил он.

Биохимик напомнил, что лидером по количеству инфицированных сейчас являются Соединенные Штаты Америки.

"Не знаю, что происходит в России, потому что это закрытая страна и надеяться на объективность данных, которые они дают, не приходится. Можем смотреть на опыт прозрачных стран – Франция, Германия, Италия, США, Великобритания. В Италии летальность была в 10 раз больше, чем в Германии. Почему? Потому что немцы очень тщательно подготовились к этой эпидемии еще с января, постоянно увеличивая количество мест в инфекционных больницах", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам вирусолога Константина Чумакова, нет никаких научных доказательств искусственного происхождения коронавируса, а все, что выходит за пределы науки – это параноидальная конспирологическая теория.