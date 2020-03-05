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5 марта • обновлено в 11:40
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Коронавирус убил первого человека в Швейцарии

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В четверг, 5 марта, в Швейцарии зафиксировали первую смерть от коронавируса в кантоне Во на западе страны.

Об этом сообщила пресс-служба местной полиции. Информацию подтвердили на сайте Федерального офиса общественного здоровья Швейцарии. Отмечается, что скончавшейся женщине было 74 года, она страдала несколькими хроническими заболеваниями

"В четверг, 5 марта 2020 года, службы CHUV (Университетский госпитальный центр кантона Во – Ред.) сообщили кантональному врачу, что 74-летний пациент, зараженный коронавирусом, который был госпитализирован 3 марта, скончался ночью", – сказано в заявлении.

Коронавирус убил первого человека в Швейцарии

Коронавирус убил первого человека в Швейцарии

Страна

Всего в стране подтверждены 93 случая заражения коронавирусом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее первый смертельный случай зафиксировали в Калифорнии. Из-за обострения ситуации в штате объявили чрезвычайное положение.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Швейцария
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
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