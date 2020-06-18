Коронавирус убил около полмиллиона зараженных: статистика по COVID-19 на 18 июня. Постоянно обновляется

По состоянию на четверг, 18 июня, коронавирусом в Украине и мире заразились более 8,4 млн человек. От COVID-19 скончались 451 тыс. инфицированных, вылечились около 4,4 млн.

Больше всего новых больных за последние сутки зафиксировали в Бразилии – 31,4 тыс., США – 26 тыс. и Индии 13,1 тыс. Тем временем в Украине поставили очередной антирекорд по количеству зараженных и умерших за сутки.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Распространения коронавируса в мире

Распространения коронавируса в мире

Что важно знать об атаке коронавируса:

COVID-19 в Украине заразились 33 234 человека. Умерли 943 пациента, выздоровели –14 943.

Странами-лидерами по количеству больных остаются США (более 2,2 млн), Бразилия (более 960 тыс.) и Россия (свыше 553 тыс.).

В Украине продлили действие адаптивного карантина в связи с пандемией коронавируса нового типа до 31 июля.

Распространения коронавируса в Украине

Распространения коронавируса в Украине

Главное за 18 июня:

04:00 – Ученые научились выявлять и предсказывать COVID-19 без тестов.

02:05 – Китайские медики разработали показатель критического состояния пациентов, который указывает на высокий риск летального исхода от коронавирусной инфекции пациентов отделений интенсивной терапии.

01:03 – В Москве от нового заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией COVID-19, скончалась двухлетняя девочка. Причиной смерти врачи назвали Кавасаки-подобную болезнь, которая привела к обширному поражению внутренних органов.

00:22 – Ситуация с заболеваемостью коронавирусом на Закарпатье ухудшилась, на въезде в область 18 июня установят блокпосты, а также усилят карантинные меры.

00:21 – Еще 49 пациентов с коронавирусом скончались в Москве, число умерших достигло 3483, следует из данных оперштаба.

00:04 – В трех штатах Америки зафиксировали рекордное количество роста больных COVID-19.