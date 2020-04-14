Спас тысячи людей в войнах: коронавирус убил легендарного хирурга

В Сербии от коронавируса умер директор Центра неотложной помощи Клинического центра города Ниш 65-летний Миодраг Лазич.

В последние несколько дней врачи этого медицинского учреждения боролись за жизнь своего коллеги, но не смогли его спасти, передает сербское издание Nedeljnik.

Лазич заразился коронавирусом еще две недели назад, после положительного теста был помещен в палату Клинического центра. Как рассказывают коллеги главврача, за три дня до смерти он был общителен и даже весел.

За три дня до смерти Лазич был общителен и даже весел kurir.rs

Но именно тогда он написал свое прощальное письмо.

"Мой уход честен и логичен, будучи директором Центра неотложной помощи, за два месяца до выхода на пенсию, я остался с вами, дорогие доктора и медсестры. Я остался на первой линии, не стал прятаться, зная про свои годы и болезни, но честь и гордость не позволили мне уйти", – писал он.

"Я был таким и на войне в Краине в течение одного года, и на войне в Сараево в течение четырех лет, и во время бомбардировок НАТО…. Мои любимые краишники, друзья из Республики Сербской, я знаю, что вы будете очень скорбеть, поскольку для вас я стал живой легендой, и вы думали, что я неуязвим. Сколько поддержки от вас я получил в эти дни…. Мое последнее желание – проводите меня "Маршем на Дрину" (сербский военный марш времен Первой мировой войны – Ред.)", – завершил свое прощание знаменитый хирург.

Миодраг Лазич kurir.rs

Лазич родился в Земуне в 1955 году. В возрасте 30 лет он закончил свою специализацию по хирургии в Военно-медицинской академии в Белграде и стал одним из самых молодых хирургов в Сербии.

Проработав год в военном госпитале в Нише, он перешел в хирургическую клинику Клинического центра, где провел свою трудовую жизнь. Когда началась война в районе бывшей Югославии, он четыре года был хирургом-добровольцем в Республике Сербской и тогдашней Республике Сербской Краине.

Он является одним из основателей военного госпиталя "Жица" в пригороде Сараево, почти на линии фронта, где проработал в качестве единственного хирурга три с половиной года.

Миодраг Лазич KC Niš

Коллеги и друзья доктора Лазича, прощаются с ним сообщениями в социальных сетях, а один из его ближайших соратников, хирург Боян Йованович, написал на своей странице в Facebook "что он был лучшим среди них".

"Великий человек на всю жизнь, сегодня легенда, которую расскажут поколения. Лучший сербский сын, человек, отвечающий за эту страну и поколения. Покойся с миром, дорогой друг", – сказал Йованович.

Под постом люди также оставляют сообщения с выражением скорби по легендарному хирургу: "Вечная слава и хвала", "Завтра настанет день траура в Нише и только будет играть "Марш на Дрине". Его семье и друзьям глубокие соболезнования", "Печаль.... Прощай храбрый человек, покойся с миром", "Грустный день для всех тех, кто его знал.. Вечная слава ему, аминь".

Скрин

Скрин

Миодраг Лазич radiobrcko.ba

Миодраг Лазич srpskainfo.com

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