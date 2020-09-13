Коронавирус "убил" кафе и рестораны в Австралии. Показательные фото

В Австралии из-за коронавируса и жесткого карантина рухнула карьера многих шеф-поваров, которые были вынуждены прекратить работу своих кафе и ресторанов.

Как передает Daily Mail, в связи с пандемией около 70% заведений были вынуждены сократить количество персонала или же вовсе закрыть свои двери.

Среди пострадавших оказались даже такие популярные заведения, как сеть стейк-хаусов Rockpool Bar and Grill Нила Перри, ресторан Nomad Джаки Чаллинора и рыбный ресторан Джоша Ниланда Saint Peter.

Фотограф Роб Палмер сделал серию мрачных снимков с шеф-поварами и представителями бизнеса, которые иллюстрируют плачевные для них последствия.

Как писал OBOZREVATEL, по состоянию на 13 сентября коронавирус в мире поразил уже 28,9 млн человек, более 924 тысяч больных погибли, а 20,8 млн – выздоровели. В Украине заболели 154 335 человек, умерли за время пандемии – 3178 зараженных, выздоровели – 68893.

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