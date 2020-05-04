Коронавирус убил более 250 тысяч человек во всем мире

Во всем мире от коронавируса скончались более четверти миллиона человек.

По данным worldometers.info, состоянием на 4 апреля COVID-19 заболели более 3,6 миллиона людей. Из них умерли 251 478 человек. Еще 1 185 353 пациента вылечились.

Самые большие потери несут США, где скончались более 69 тысяч людей. Следом идут Италия (более 29 тысяч), Великобритания (более 28 тысяч), Испания (более 25 тысяч) и Франция (более 25 тысяч).

Напомним, состоянием на утро 4 мая в Украине подтвержден уже 12 331 случай заболевания коронавирусом. 1 619 человек уже вылечились, а 303 умерли.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине в связи с позицией ВОЗ продлили карантин до 22 мая, однако выход из него, как и планировалось, начнется с 11 мая. Кабмин решил снять ряд ограничений, но при условии соблюдения мер безопасности.

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