Главная Новости
5 мая • обновлено в 11:25
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Коронавирус убил более 250 тысяч человек во всем мире

2.2т
Читать материал на украинском

Во всем мире от коронавируса скончались более четверти миллиона человек.

По данным worldometers.info, состоянием на 4 апреля COVID-19 заболели более 3,6 миллиона людей. Из них умерли 251 478 человек. Еще 1 185 353 пациента вылечились.

Самые большие потери несут США, где скончались более 69 тысяч людей. Следом идут Италия (более 29 тысяч), Великобритания (более 28 тысяч), Испания (более 25 тысяч) и Франция (более 25 тысяч).

Коронавирус убил более 250 тысяч человек во всем мире

Напомним, состоянием на утро 4 мая в Украине подтвержден уже 12 331 случай заболевания коронавирусом. 1 619 человек уже вылечились, а 303 умерли.

Коронавирус убил более 250 тысяч человек во всем мире

Как писал OBOZREVATEL, в Украине в связи с позицией ВОЗ продлили карантин до 22 мая, однако выход из него, как и планировалось, начнется с 11 мая. Кабмин решил снять ряд ограничений, но при условии соблюдения мер безопасности.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
6
0
Смешно
0
Интересно
81
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мир

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 12697.

    Вылечились: 1875. Умерли: 316.

  • В мире заболели уже более 3,6 миллиона человек, погибли – 252 тысячи.

  • В Украине продлили карантин до 22 мая, однако послабления начнутся с 11 мая.

  • В США объявили о начале массового лечения COVID-19 ремдесивиром.

  • Британия обвинила Россию в попытках украсть информацию о вакцине от COVID-19.

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги