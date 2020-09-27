Количество погибших от коронавируса в мире превысило миллион человек

Количество жертв коронавируса в мире в воскресенье, 27 сентября, превысило отметку в 1 миллион человек.

По данным worldometers.info на 22:00, всего выявили 33,2 млн зараженных COVID-19.

Активных случаев 7,6 млн, болезнь побороли более 24,5 млн пациентов.

Статистика на 27 сентября. worldometers.info

Пандемия не утихает – количество новых случаев инфицирования и смертей за сутки в мире растет. worldometers.info

По общему количеству инфицированных Украина занимает 25 место в мире. Рейтинг возглавляют США (более 7,3 млн зараженных), далее идет Индия (6 млн) и Бразилия (4,7 млн).

Топ-30 стран по количеству случаев. worldometers.info

Топ-30. worldometers.info

В рейтинге по общему количеству умерших инфицированных также лидируют США (более 209 тысяч жертв). На втором месте Бразилия (141 тысяча), на третьем Индия (95 тысяч).

В рейтинге по количеству пациентов с коронавирусом, умерших за все время пандемии, Украина 33-я.

Топ-10 стран по количеству умерших. worldometers.info

Как писал OBOZREVATEL, с июля сотни тысяч граждан Китая получили экспериментальные вакцины от COVID-19, безопасность и эффективность которых не доказана.