Умерли 42000, а не 3300! Жители Уханя сделали шокирующие выводы о жертвах пандемии

Жители китайского Уханя, который был эпицентром распространения коронавируса COVID-19, считают, что количество смертей намного больше показателя, заявленного властями.

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Они подсчитали, что вирус унес жизни 42 тысяч человек. По официальным данным жертвами COVID-19 стали 3,3 тысячи и более 81 тысячи заразились, пишет Daily Mail.

По словам жителей Уханя, каждый день по 500 урн с прахом умерших от коронавируса семь похоронных бюро города раздавали скорбящим семьям. Это означает, что прах 3 500 человек отдавали родным каждые 24 часа.

В Ханькоу, Учан и Ханьян власти рассказывали скорбящим семьям, что они получат прах родных до 5 апреля, даты праздника Цин Мин, когда люди ухаживают за могилами своих предков.

Таким образом 42 тысячи урн могут быть розданы за эти 12 дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Национальной комиссии здравоохранения КНР заявили, что распространение нового COVID-19 внутри страны в целом удалось остановить.

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