Умерли 42000, а не 3300! Жители Уханя сделали шокирующие выводы о жертвах пандемии

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30 марта • обновлено в 19:13
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Коронавирус убил 42 тысячи человек в Ухане – местные жители

11.7т
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Жители китайского Уханя, который был эпицентром распространения коронавируса COVID-19, считают, что количество смертей намного больше показателя, заявленного властями.

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Они подсчитали, что вирус унес жизни 42 тысяч человек. По официальным данным жертвами COVID-19 стали 3,3 тысячи и более 81 тысячи заразились, пишет Daily Mail.

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По словам жителей Уханя, каждый день по 500 урн с прахом умерших от коронавируса семь похоронных бюро города раздавали скорбящим семьям. Это означает, что прах 3 500 человек отдавали родным каждые 24 часа.

В Ханькоу, Учан и Ханьян власти рассказывали скорбящим семьям, что они получат прах родных до 5 апреля, даты праздника Цин Мин, когда люди ухаживают за могилами своих предков.

Таким образом 42 тысячи урн могут быть розданы за эти 12 дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Национальной комиссии здравоохранения КНР заявили, что распространение нового COVID-19 внутри страны в целом удалось остановить.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Китай Ухань
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Ну вот и начинают обьяаляться те 2,5 миллиона абонентов, о которых говорят операторы мобильной связи, как о пропавших после вируса.
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Соломянюк Олекса
Соломянюк Олекса
А в "цивілізованій" Європі трупи спалюють, а попіл кудись дівають! Отакої!(((
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Перемога скоро
Перемога скоро
Нормально мелкобританцы говнеца на вентилятор подкинуть. Главное, потом Китай в распространении фейков про коронавирус обвинить не забудьте. :)
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