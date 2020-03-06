При самом оптимистическом сценарии от нового коронавируса погибнут 15 миллионов человек, а мировой ВВП потеряет 2,4 триллиона долларов.

Такой прогноз привел со ссылкой на результаты исследований австралийских ученых Business Insider.

Так, исследователи из Австралийского национального университета смоделировали семь сценариев влияния эпидемии COVID-19 на мировую экономику.

Четыре из семи затронули влияние распространения COVID-19 за пределами Китая. В седьмом сценарии рассматривается глобальное воздействие, при котором умеренная пандемия происходит каждый год в течение неопределенного периода времени.

Коронавирус убьет минимум 15 миллионов человек

"Но даже в модели низкой серьезности – или в наилучшем сценарии из семи, которые, как отмечается в документе, не были окончательными – исследователи AНУ оценивают потерю глобального ВВП в размере 2,4 трлн долларов США, с предполагаемым числом погибших в 15 млн человек. Они смоделировали свои оценки по примеру пандемии гриппа в Гонконге, от вспышки которой в 1968-1969 годах погибли около 1 миллиона человек", – сказано в статье.

В более опасной модели, которую разработали на основе пандемии испанского гриппа, из-за которой в период с 1918 по 1920 годы в мире погибло примерно 17-50 миллионов человек, глобальные потери ВВП могут достигать 9 триллионов долларов США. По этой модели число погибших превышает 68 миллионов.

"Наши сценарии показывают, что даже ограниченная вспышка может в краткосрочной перспективе оказать значительное влияние на мировую экономику", – пояснил профессор экономики АНУ Уорик МакКиббин.

Он подчеркнул, что даже в лучшем случае воздействия низкой степени тяжести экономические последствия будут огромными, и странам необходимо работать вместе, чтобы максимально ограничить потенциальный ущерб.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Китае спрогнозировали новую волну эпидемии смертельного коронавируса COVID-19 в ближайшее время.

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