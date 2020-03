Всемирная организация здравоохранения не исключает, что коронавирус у детей может перейти в тяжелую форму.

Об этом на пресс-конференции заявил эксперт ВОЗ.

Он уточнил, что пока заболевание дети переносят в легкой форме.

Между тем в ЮНЕСКО заявили, что свыше половины школьников и студентов в мире не посещают учебные заведения из-за карантинных мер на фоне распространения COVID-19.

На национальном уровне школы и университеты закрыты в 102 странах, на местном уровне – в 11 странах.

🔴 BREAKING!



⛔Half of world’s student population not attending school due to #COVID19⛔@UNESCO launches global coalition to accelerate deployment of remote learning solutions.



Full story: https://t.co/POyffOXiVQ #Coronavirus #CoronavirusPandemic pic.twitter.com/ydjxmR4uw6