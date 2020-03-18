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18 марта • обновлено в 20:27
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Коронавирус у детей может вызвать осложнения – ВОЗ

5.2т
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Всемирная организация здравоохранения не исключает, что коронавирус у детей может перейти в тяжелую форму.

Об этом на пресс-конференции заявил эксперт ВОЗ.

В ВОЗ сделали тревожное заявление о коронавирусе у детей

5.ua

Он уточнил, что пока заболевание дети переносят в легкой форме.

Между тем в ЮНЕСКО заявили, что свыше половины школьников и студентов в мире не посещают учебные заведения из-за карантинных мер на фоне распространения COVID-19.

На национальном уровне школы и университеты закрыты в 102 странах, на местном уровне – в 11 странах.

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирная организация здравоохранения объявила о начале испытания первой вакцины от коронавируса.

Напомним, что в Украине подтверждены 15 случаев заражения COVID-19, двое из них скончались. Среди заболевших трое детей возрастом 10 лет, год и десять месяцев, а также шесть месяцев.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Швейцария
Тег
дети
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