Всемирная организация здравоохранения не исключает, что коронавирус у детей может перейти в тяжелую форму.
Об этом на пресс-конференции заявил эксперт ВОЗ.
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Он уточнил, что пока заболевание дети переносят в легкой форме.
Между тем в ЮНЕСКО заявили, что свыше половины школьников и студентов в мире не посещают учебные заведения из-за карантинных мер на фоне распространения COVID-19.
На национальном уровне школы и университеты закрыты в 102 странах, на местном уровне – в 11 странах.
Media briefing on #COVID19 with @DrTedros. #coronavirus https://t.co/MohOl6pDDJ— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 18, 2020
🔴 BREAKING!— UNESCO (@UNESCO) March 18, 2020
⛔Half of world’s student population not attending school due to #COVID19⛔@UNESCO launches global coalition to accelerate deployment of remote learning solutions.
Full story: https://t.co/POyffOXiVQ #Coronavirus #CoronavirusPandemic pic.twitter.com/ydjxmR4uw6
Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирная организация здравоохранения объявила о начале испытания первой вакцины от коронавируса.
Напомним, что в Украине подтверждены 15 случаев заражения COVID-19, двое из них скончались. Среди заболевших трое детей возрастом 10 лет, год и десять месяцев, а также шесть месяцев.
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