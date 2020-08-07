Названы пять стран с самыми высокими темпами заболеваемости COVID-19

Странами, лидирующими по темпу заболеваемости COVID-19, являются Колумбия, Индия и Аргентина.

В Колумбии количество инфицированных увеличилось за неделю на 25%, до 357,7 тысяч. В Индии рост новых случаев коронавируса составил 23,5%, а общее число заболевших превысило 2 млн, передает ТАСС.

Темпы заболеваемости в Аргентине за неделю – 23%. В стране они выше 20% уже второй месяц. В ЮАР за неделю число заразившихся выросло на 18%, до 482 тысяч.

В Бразилии темпы распространения инфекции несколько снизились – с 14% до 11,6%. Однако, общее количество заболевших уже составляет почти 3 млн.

От эпидемии страдают и США, где были выявлены 4,8 млн случаев заражения. Рост за неделю составил 8,5% по сравнению с 11% за прошлые 7 дней. В стране продолжают выявлять около 60 тыс. новых инфицированных ежедневно, что почти вдвое превышает пиковые показатели апреля.

Отмечается, что эпицентрами распространения новой инфекции остаются Америка и Азия. Особенно тяжелая ситуация складывается в латиноамериканских государствах, которые занимают пять мест в мировом антирейтинге по заболеваемости.

Всего в мире зафиксировано более 19 млн инфицированных. Карта распространения COVID-19:

Как писал OBOZREVATEL, для въезда в Египет с 8 августа иностранцам потребуется отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, однако исключение сделано для туристов, прибывающих в пять городов страны.