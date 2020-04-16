Коронавирус создали в лаборатории? Китай ответил на громкие обвинения США

В Китае заявили, что озвученная американским телеканалом Fox News версия об искусственном появлении коронавируса в лаборатории, безосновательна.

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Такую позицию озвучил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, отвечая на вопрос о "нулевом пациенте" с COVID-19, передает ТАСС.

"Что касается источника и происхождения вируса, то этот вопрос должен исследоваться учеными и медиками. Хотел бы вам напомнить, что нет никаких доказательств того, что коронавирус нового типа был создан в лаборатории", – подчеркнул он.

Коронавирус в Китае

"Многие авторитетные мировые медицинские деятели полагают, что версия об утечке этого вируса из лаборатории не является научно обоснованной. Пандемия – это общий враг для всего человечества. И одержать победу над ней можно только при сконцентрированных усилиях всего международного сообщества", – добавил Лицзянь.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в США заявили, что первый в мире человек, заразившийся коронавирусом, работал якобы не на рынке морепродуктов, а в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане, где и началась пандемия.

По данным источников, коронавирус якобы был создан в лаборатории не в качестве биологического оружия, а ради демонстрации выдающихся результатов в исследованиях вирусов китайскими учеными.

Кроме того, глава Пентагона Марк Эспер, выступая в эфире телеканала Fox News, заявил, что Китай якобы продолжает скрывать информацию о коронавирусе COVID-19.

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