Главная Новости
16 апреля • обновлено в 12:40
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Коронавирус создали в лаборатории? Китай ответил на громкие обвинения США

815
Читать материал на украинском

В Китае заявили, что озвученная американским телеканалом Fox News версия об искусственном появлении коронавируса в лаборатории, безосновательна.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Такую позицию озвучил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, отвечая на вопрос о "нулевом пациенте" с COVID-19, передает ТАСС.

"Что касается источника и происхождения вируса, то этот вопрос должен исследоваться учеными и медиками. Хотел бы вам напомнить, что нет никаких доказательств того, что коронавирус нового типа был создан в лаборатории", – подчеркнул он.

Коронавирус в Китае

Коронавирус в Китае

"Многие авторитетные мировые медицинские деятели полагают, что версия об утечке этого вируса из лаборатории не является научно обоснованной. Пандемия – это общий враг для всего человечества. И одержать победу над ней можно только при сконцентрированных усилиях всего международного сообщества", – добавил Лицзянь.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в США заявили, что первый в мире человек, заразившийся коронавирусом, работал якобы не на рынке морепродуктов, а в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане, где и началась пандемия.

  • По данным источников, коронавирус якобы был создан в лаборатории не в качестве биологического оружия, а ради демонстрации выдающихся результатов в исследованиях вирусов китайскими учеными.

  • Кроме того, глава Пентагона Марк Эспер, выступая в эфире телеканала Fox News, заявил, что Китай якобы продолжает скрывать информацию о коронавирусе COVID-19.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Коронавирус
Место
Китай
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мир

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 4161.

    Вылечились: 186. Умерли: 116.

  • В мире заболели 2 миллиона человек, погибли – более 130 тысяч.

  • Аптеки заполонили экспресс-тесты на COVID-19, но это – деньги на ветер

  • Откуда взялся коронавирус: в США узнали о нулевом пациенте из Китая

  • ВОЗ заявила, что пик пандемии коронавируса еще не достигнут.

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги