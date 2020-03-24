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24 марта • обновлено в 06:23
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Коронавирус создали искусственно? Появились спорные данные

2.1т
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СМИ нашли новые доказательства якобы искусственного характера коронавируса COVID-19.

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Подробности раскрыли в материале "Известий."Так, удалось найти статью в журнале Nature Medicine с подписями 15 ученых о рискованных экспериментах по созданию гибридной версии коронавируса.

Уточняется, что некоторое время назад в США был введен временный мораторий на исследования по усилению функций патогенов, однако американские исследования продолжились. В частности, было предоставлено разрешение на изучение вируса гриппа, MERS и SARS. Помимо этого, методы создания искусственно созданного коронавируса были одобрены комитетом США по исследованиям двойного назначения (Dual Use Research of Concern committee).

Коронавирус создали искусственно? Появились спорные данные

В этом исследовании якобы участвовали и китайские ученые из лаборатории Уханьского института вирусологии, которому в 2015 году присвоили самый высокий уровень опасности.

По данным специалистов, группой людей был создан искусственный патоген и проводилась проверка его способности к заражению на летучих мышах и клетках эпителия легких человека. Вероятно, это делалось для того, чтобы избежать рисков при повторном появлении патогена.

Уже после начала пандемии в том же Nature Medicine появилась публикация,в которой сказано, что согласно выводам международной команды ученых, вирус, вызвавший крупномасштабную эпидемию COVID-19, имеет природное происхождение.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские ученые заявили, что коронавирус, вспышку которого впервые зафиксировали в конце 2019 года в китайском городе Ухань, мог быть занесен на эту территорию упавшим из космоса метеоритом.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
США
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