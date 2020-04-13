Коронавирус снова "ударил" по Украине и миру: статистика на 13 апреля. Постоянно обновляется

Коронавирус сбавил темп в Европе, где зарегистрировали рекордно низкое количество заражений и смертей, однако вернулся в Китай и ускорился в Украине . В нашей стране заболели уже 2777 человека, 83 – скончались.

Вирус добрался и до последней области Украины, которую называли феноменом – на 13 апреля на Николаевщине обнаружено уже 5 случаев заражения.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине заразились коронавирусом 2777 человек. Умерли 83 человека, 89 удалось вылечиться.

В целом больше всего случаев COVID-19 зарегистрировано в Черновицкой области – 432, Киеве – 416, Ивано-Франковской области – 291, Тернопольской области – 243 и Винницкой области – 174.

Пандемия унесла более 114 тысяч жизней, всего в мире коронавирусом заболели больше 1,85 млн человек.

Более 423 тысяч человек на планете излечились от заболевания.

Главное за 13 апреля

04:00 – Врач-инфекционист и бывший глава Центра общественного здоровья МОЗ Владимир Курпита заявил, что ни одна система надзора за коронавирусом ни в одной стране мира, включая Германию и Корею, не выявляет 100% всех случаев COVID-19.

03:15 – Известный американский писатель Стивен Кинг описал вирусную пандемию, которая схожа с коронавирусом, в своем романе "Противостояние" еще в 1978 году.

02:46 – В Харькове повторили позорный лайфхак с масками из салфеток – там такие "защитные" средства раздали в магазине "Чудо маркет".