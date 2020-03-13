По состоянию на 13 марта количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в мире превысило 134 тыс. человек, а скончались уже почти 5 тысяч пациентов.

Об этом свидетельствуют данные карты, созданной Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering.

При этом более 68 тыс. человек во всем мире уже излечились от заболевания. Ряд стран ввели новые ограничения в связи с распространением вируса.

Коронавирус снова набрал обороты: страны пошли на экстренные меры

В пятерку стран по количеству подтвержденных случаев заболевания входят:

Китай (80 796)

Италия (15 113) — более 2,6 тыс. новых случаев за сутки

Иран (10 075) — более 1 тыс. новых случаев за сутки

Южная Корея (7 869)

Испания (3 059)

Франция занимает шестое место (2876 случаев), далее следуют Германия (2745) и США (1573). Закрывают десятку Швейцария (868) и Норвегия (782).

Коронавирус в мире

Коронавирус в мире worldometers.info

У Софи Грегуар-Трюдо, жены канадского премьер-министра Джастина Трюдо, подтвердили китайский коронавирус. Ее состояние стабильное.

В России зарегистрировали шесть новых зараженных китайским коронавируса. Всего в России 34 инфицированных Covid-19.

Первый случай заражения обнаружили в штаб-квартире ООН – заболела одна из сотрудниц постоянного представительства Филиппин. Дипломатическую миссию закрыли, всем сотрудникам сказали оставаться дома.

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил в четверг о решении закрыть все образовательные учреждения страны с ближайшего понедельник в рамках мер по сдерживанию распространения коронавируса.

Кроме того, он призвал компании Франции по возможности разрешать сотрудникам работать удаленно.

В Бельгии правительство решило закрыть все школы, бары и рестораны. Отменяются все спортивные и культурные мероприятия.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху из-за распространения коронавируса распорядился закрыть на карантин школы и университеты — все, кроме специальных учебных заведений и интернатов.

Также Нетаньяху призвал создать чрезвычайное правительство национального единства.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 марта два новых случая коронавируса обнаружили в Украине – в городе Радомышль на Житомирщине и в Черновцах.

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