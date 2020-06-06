Коронавирус слабеет: найдено доказательство маленькой победы над COVID-19

При этом во Всемирной организации здравоохранения не согласны с тем, что COVID-19 ослаб

Число случаев коронавируса растет самыми быстрыми темпами с начала пандемии, но смертность снижается, что может свидетельствовать об ослаблении вируса.

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На сегодня, 6 июня, в мире зарегистрировано более 16 случаев заражения вирусом на миллион человек на планете, что является вторым по величине показателем после появления этой болезни, пишет Daily Mail.

COVID-19 ослаб dailymail.co.uk

За последние семь дней среднее число диагностированных случаев составило 114 000 по сравнению со средним показателем в 86 000 в первую неделю мая, вызванным быстро усиливающимися вспышками в Южной Америке, Индии и России.

Но смертность не успевает за ними. На сегодня на планете зафиксировано 0,67 смертей на миллион человек, что намного ниже исторического максимума – 1,35 на миллион 16 апреля. С 29 мая было в среднем 4 300 смертей в день по сравнению с 5 100 в день в начале прошлого месяца.

Смертность от коронавируса dailymail.co.uk

Одно из возможных, но пока не доказанных объяснений этой тенденции заключается в том, что вирус мог ослабнуть. Эта теория была впервые выдвинута доктором Альберто Зангрильо, главой миланской больницы Сан-Раффаэле и бывшим врачом Сильвио Берлускони, в начале этой недели.

Доктор Зангрилло предположил, что количество пациентов, у которых был обнаружен вирус к концу мая, было "бесконечно малым" по сравнению с количествами, обнаруженными ранее. Несколько дней спустя он отметил, что изменилось взаимодействие вируса с "хозяином".

Заболеваемость COVID-19 dailymail.co.uk

Его комментарии были поддержаны Маттео Бассетти, руководителем клиники инфекционных заболеваний в больнице Сан-Мартино в городе Генуя. "Сила, которую вирус имел два месяца назад, уже не та, что сегодня", – сказал он.

Тем временем доктор Дональд Йили, исследователь из медицинского центра Университета Питтсбурга, сказал, что он также считает, что "вирус меняется". "Некоторые модели предполагают, что сила снижается", – подчеркнул он, указывая на то, что в его больницу приходит меньше положительных тестов и меньше пациентов, нуждающихся в ИВЛ.

Но медики во Всемирной организации здравоохранения решительно выступили против идеи, что коронавирус теряет свою эффективность.

Мария Ван Керхове, эпидемиолог из ВОЗ, сказала:"С точки зрения передачи, ничего не изменилось, с точки зрения серьезности, ничего не изменилось".

Мария Ван Керхове dailymail.co.uk

Мартин Хибберд, профессор по возникающим инфекционным заболеваниям в Лондонской школе гигиены и тропической медицины, добавил, что "в настоящее время нет никаких доказательств", подтверждающих теорию, несмотря на продолжающиеся исследования.

Еще одно объяснение расходящихся цифр в том, что тестирование на коронавирус значительно улучшилось с начала пандемии. Даже в странах, которых не подозревали в манипулировании своими данными на ранних стадиях вспышки, таких как Иран и Китай, скорость распространения заболевания намного превосходила возможности стран проверять его.

Но с тех пор мировые лидеры вложили огромные суммы денег в увеличение своих возможностей тестирования и ускорение процесса. В одной только Великобритании производительность возросла с 2 000 тестов в день в начале марта до 200 тысяч в конце мая.

Тест на коронавирус

По мере увеличения возможностей тестирования число глобальных случаев будет расти, поскольку все больше людей с симптомами смогут подтвердить диагноз.

Те, кто умер от этой болезни, с гораздо большей вероятностью проходили тестирование, даже если возможность была низкой из-за тяжести их состояния, а это означает, что это число вряд ли изменится, даже когда появится больше тестов.

Другие объяснения включают в себя повышение осведомленности о болезни, а это означает, что люди с большей вероятностью обращаются за лечением на ранних стадиях, а не ожидают развития потенциально смертельной инфекции.

Лечение также улучшилось благодаря препарату Эбола Ремдесивир, который в настоящее время приветствуется органами здравоохранения всего мира за его преимущества.

Болезнь в настоящее время распространяется наиболее быстрыми темпами в странах, которые обвиняются в манипулировании своими данными – таких как Россия, Мексика и Бразилия – они, возможно, способствуют искажению данных.

Коронавирус

Во всем мире коронавирус в настоящее время заразил более 6,6 миллиона человек, из которых более 391 000 умерли от заболевания.

Регионы, которые раньше были горячими точками заболевания, включая Китай и Европу, теперь смогли снизить уровень заражения после введения запретов. Но вирус все еще быстро распространяется в других местах – в том числе в США, Южной Америке, России и Индии.

Иран стал первой страной, сообщившей о второй волне коронавируса, которая в среду достигла рекордного числа случаев, после того как они первоначально упали.

Эта новость будет беспокоить европейские страны, ослабляющие меры по блокировке, поскольку рост произошел после того, как Иран ослабил свои собственные ограничения – на несколько недель раньше Европы.

Ранее OBOZREVATEL писал, что по данным СНБО Украины, в стране по состоянию на утро 6 июня официально подтверждено 26 514 случаев заражения коронавирусом, из них 550 было выявлено за прошедшие сутки.

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