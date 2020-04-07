Коронавирус сильно ударил по Бали: как сейчас выглядит остров-призрак

Улицы Бали (Индонезия), которые когда-то были переполнены туристами, теперь почти пусты из-за пандемии коронавируса. Всего в стране зарегистрировано более 2400 случаев заболевания COVID-19, и 209 человек скончались.

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Как сообщает Daily Mail, тысячи жителей Бали остались без работы после того, как правительство Индонезии объявило чрезвычайное положение, запрещающее туристам въезд в страну.

Поскольку наплыва туристов на популярном курорте нет, Бали начали называть островом-призраком с гидами, работниками отелей и владельцами магазинов, борющимися с ударом по экономике. На опубликованных в сети фото видно, что ранее оживленные улицы и пляжи Бали почти пусты.

Бали, Индонезия

Бали, Индонезия

Бали, Индонезия

Бали, Индонезия

Гид Манкгу Кандия, который проводит экскурсии по острову более 35 лет, рассказал, что вспышка вируса оказалась хуже для экономики, чем взрывы на Бали.

"Коронавирус разрушил балийскую экономику. Это было резкое падение с [середины марта], когда были приняты меры по социальному дистанцированию", – сказал Кандиа. Он был вынужден устраиваться на случайные работы, такие как строительство и вождение, чтобы выжить. Он был одним из 7000 гидов, которым пришлось прекратить работу.

Бали, Индонезия

Бали, Индонезия

Бали, Индонезия

Бали, Индонезия

Бали, Индонезия

Отметим, что 12 миллионов человек в Индонезии работают в сфере туризма. Правительство объявило, что в общей сложности 40 миллиардов долларов будет использовано для поддержки экономики Индонезии в трех различных пакетах стимулов.

Бали, Индонезия

Бали, Индонезия

Бали, Индонезия

Бали, Индонезия

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Гуаякиль (Эквадор), в котором проживает более 2 миллионов человек, тела умерших от коронавируса COVID-19 оставляют прямо на обочинах улиц.

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