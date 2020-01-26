А потом коронавирус! Сеть напугали жареные крысы и замученные собаки на рынке в Индонезии. 18+

После возникновения в Китае коронавируса, который связывают с поеданием в стране летучих мышей и змей, шума наделали и деликатесы в других странах – в частности, в поле зрения попал звериный рынок в Индонезии.
Ужасающие фото и видео опубликовало Daily Mail (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Речь идет о традиционном рынке Томохон в Северном Сулавеси. Там продаются целые обезьяны, летучие мыши, кошки, собаки, свиньи, крысы, ленивцы и даже гигантские питоны, разложенные на столах с болезненными выражениями на лицах.
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Жуткий рынок в Индонезии
Жуткий рынок в Индонезии
Жуткий рынок в Индонезии
Жуткий рынок в Индонезии
Жуткие продуктовые лавки были засвидетельствованы оманским фотографом и блоггером Рэймондом Уолшем.
Рынок полон душераздирающих зрелищ – живые собаки, к примеру. содержаться в клетках рядом с зажаренными телами своих "коллег". "Было легче переварить внутренности обезьян, крыс на палке и обезглавленных свиней, чем увидеть живых собак, ожидающих своей судьбы", – добавил фотограф.
Жуткий рынок в Индонезии
Жуткий рынок в Индонезии
Жуткий рынок в Индонезии
В Индонезии едят жареных крыс и собак
В Индонезии едят жареных крыс и собак
В Индонезии едят жареных крыс и собак
В Индонезии едят жареных крыс и собак
В Индонезии едят жареных крыс и собак
В Индонезии едят жареных крыс и собак
Ассортимент отчасти напоминает кухню китайцев – в Индонезии также едят летучих мышей, жареных крыс и змей.
В Индонезии едят жареных крыс и собак
Жуткий рынок в Индонезии
Жуткий рынок в Индонезии
Также появились кадры с северного Китая – там живьем едят мышей.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали рынок, который, вероятно, стал источником распространения коронавируса в Китае. Там можно приобрести разных животных: змей, летучих мышей, собак разных пород, в том числе хаски и лабрадоров, дикобразов, павлинов, волков и даже пингвинов.
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