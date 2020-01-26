Главная Новости
26 января • обновлено в 11:47
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

А потом коронавирус! Сеть напугали жареные крысы и замученные собаки на рынке в Индонезии. 18+

2.1т
Читать материал на украинском

После возникновения в Китае коронавируса, который связывают с поеданием в стране летучих мышей и змей, шума наделали и деликатесы в других странах – в частности, в поле зрения попал звериный рынок в Индонезии.

Ужасающие фото и видео опубликовало Daily Mail (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Речь идет о традиционном рынке Томохон в Северном Сулавеси. Там продаются целые обезьяны, летучие мыши, кошки, собаки, свиньи, крысы, ленивцы и даже гигантские питоны, разложенные на столах с болезненными выражениями на лицах.

Новости
Будет хуже, чем коронавирус? Что едят в Китае: в сеть попали жуткие видео

Внимание! Кадры 18+

Жуткий рынок в Индонезии

Жуткий рынок в Индонезии

Жуткий рынок в Индонезии

Жуткий рынок в Индонезии

Жуткий рынок в Индонезии

Жуткий рынок в Индонезии

Жуткий рынок в Индонезии

Жуткий рынок в Индонезии

Жуткие продуктовые лавки были засвидетельствованы оманским фотографом и блоггером Рэймондом Уолшем.

Рынок полон душераздирающих зрелищ – живые собаки, к примеру. содержаться в клетках рядом с зажаренными телами своих "коллег". "Было легче переварить внутренности обезьян, крыс на палке и обезглавленных свиней, чем увидеть живых собак, ожидающих своей судьбы", – добавил фотограф.

Жуткий рынок в Индонезии

Жуткий рынок в Индонезии

Жуткий рынок в Индонезии

Жуткий рынок в Индонезии

Жуткий рынок в Индонезии

Жуткий рынок в Индонезии

В Индонезии едят жареных крыс и собак

В Индонезии едят жареных крыс и собак

В Индонезии едят жареных крыс и собак

В Индонезии едят жареных крыс и собак

В Индонезии едят жареных крыс и собак

В Индонезии едят жареных крыс и собак

В Индонезии едят жареных крыс и собак

В Индонезии едят жареных крыс и собак

В Индонезии едят жареных крыс и собак

В Индонезии едят жареных крыс и собак

В Индонезии едят жареных крыс и собак

В Индонезии едят жареных крыс и собак

Ассортимент отчасти напоминает кухню китайцев – в Индонезии также едят летучих мышей, жареных крыс и змей.

В Индонезии едят жареных крыс и собак

В Индонезии едят жареных крыс и собак

Жуткий рынок в Индонезии

Жуткий рынок в Индонезии

Жуткий рынок в Индонезии

Жуткий рынок в Индонезии

Также появились кадры с северного Китая – там живьем едят мышей.

А потом коронавирус! Сеть напугали жареные крысы и замученные собаки на рынке в Индонезии. 18+
А потом коронавирус! Сеть напугали жареные крысы и замученные собаки на рынке в Индонезии. 18+

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали рынок, который, вероятно, стал источником распространения коронавируса в Китае. Там можно приобрести разных животных: змей, летучих мышей, собак разных пород, в том числе хаски и лабрадоров, дикобразов, павлинов, волков и даже пингвинов.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Коронавирус 2019-nCoV" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус 2019-nCoV
Место
Индонезия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
21
0
Смешно
0
Интересно
5
Печально
12
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги