Коронавирус с новой силой ударил по миру и Украине: статистика на 25 апреля. Постоянно обновляется

Коронавирус продолжил свое смертельное шествие по миру и Украине. Всего на планете заразились более 2,8 млн человек, в Украине этот показатель достиг отметки 8125.

В китайском Ухане заявили о победе над COVID-19, тогда как в Украине только готовятся к пику заболевания.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Коронавирус в мире и Украине: статистика pixabay.com

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 8125 человек. Умер 201 человек, 782 побороли болезнь.

По всему миру скончались уже больше 201 тысячи человек. Количество зараженных превысило 2,8 млн.

Почти 824 тысячи пациентов на планете излечились от COVID-19.

Главное за 25 апреля:

21:54 – Мужчина, покончивший жизнь самоубийством на обсервации в Тернополе, пробыл в городской больнице №3 меньше недели. По словам директора учреждения, украинец адекватно общался с персоналом.

21:23 – Министерство иностранных дел Украины отчиталось, что за сутки COVID-19 за рубежом не инфицировался ни один украинец.

Всего за границей лечатся 163 зараженных украинца. Больше всего – 121 – в Италии. От инфекции уже вылечились 44 украинца, семеро умерли.

20:54 – Количество смертей от осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19 в мире 25 апреля превысило отметку в 200 тысяч человек.

20:51 – В Украине в связи с карантином посещать кладбища в поминальные дни будет запрещено.

20:30 – В Черниговской области в Прилукской больнице скончалась женщина, диагноз "коронавирус" у которой подтвердили уже после смерти. От нее заразились 9 человек, в том числе трое медработников.

18:55 – Министерство здравоохранения показало наглядную инфографику скорости распространения коронавируса в 10 областях Украины с наиболее высокой статистикой по COVID-19.

18:50 – За прошлые сутки, 25 апреля, в России из-за осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19, умерло 66 человек. Так, в стране установлен антирекорд по смертности от заболевания.

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18:33 – В одном из общежитий в Александровском районе Запорожья произошла вспышка инфекции – уже в 11 жителей подтвердили COVID-19.

18:00 – В Черновицкой городской больнице №1 скончался 72-летний пациент с подтвержденным коронавирусом. Он также болел сахарным диабетом, гипертонией и имел ишемическую болезнь сердца.

За минувшие сутки в области зафиксировано 109 новых случаев инфицирования COVID-19 (53 человека из Черновцов). Общая численность инфицированных по области от первого установленного случая – 1308 человек. Умерли 34 человека (31 с положительным COVID-19 и три с подозрением), выздоровели 43 человека.

17:41 – В Великобритании количество скончавшихся от COVID-19 в больницах за сутки выросло на 813 и достигло 20 319. За день зарегистрировано 4913 случаев заражения (всего 148 377 заболевших).

17:10 – Власти США уверены в том, что COVID-19 возник в Ухане, а руководство Китая скрывает часть информации о болезни. Соединенные Штаты работают с другими государствами, "чтобы убедиться, что они понимают это", заявил госсекретарь Майкл Помпео.

17:02 – Скандальный депутат нелегитимной Госдумы России от фракции КПРФ, украинофоб Леонид Калашников заразился коронавирусом. Также он мог заразить своих коллег и пропагандистов программы "60 минут", где недавно выступал.

16:56 – Ключевые культурные достопримечательности в Италии, такие как археологические памятники Колизей или Помпеи, будут открыты уже в мае, сообщил министр культуры и туризма Дарио Франческини.

Он добавил, что правительство Италии будет поддерживать внутренний туризм и семьи с низкими доходами, которым будут даваться субсидии на летний отдых на итальянских курортах (до €500 на семью).

16:31 – Предлагаем посмотреть инфографику по распространению COVID-19:

Динамика роста случаев заболевания, смерти и излечения в мире

Динамика роста заболевания и излечения в мире за 10 дней

Динамика темпов прироста заболевших и умерших в мире за 10 дней, день ко дню

16:29 – Высшие учебные заведения Украины закончат текущий учебный год и проведут сессии дистанционно.

16:05 – В Китае начали второй этап испытаний вакцины против COVID-19.

14:10 – В разгар пандемии коронавируса COVID-19 в Беларуси решили провести общенациональный "республиканский субботник". Президент Александр Лукашенко лично отправился сажать сосны в Чернобыльскую зону, чем озадачил пользователей соцсетей.

Всего 25 апреля в субботнике приняли участие более 2,3 млн белорусов (примерно четверть населения страны!). При этом, по состоянию на утро субботы, в Беларуси зафиксировано более 9,5 тыс. случаев коронавируса, из них 817 за последние сутки. Уже 67 человек умерло, 1,5 тыс. вылечилось.

Лукашенко на субботнике

13:30 – За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины зафиксировано шесть новых случаев заболевания COVID-19. Общее количество инфицированных возросло до 37. Состояние здоровья военнослужащих удовлетворительное, один работник ВСУ находится в состоянии средней тяжести.

13:12 – Из-за пандемии коронавируса в мире авиакомпании существенно ужесточат правила пассажирских авиаперевозок.

12:25 – В Черновцах заключенные перерезали себе вены в СИЗО из-за коронавируса: детали кровавого бунта.

12:10 – Бельгия анонсировала постепенный выход из карантина в начале мая. Ослабление ограничений будет происходить в три этапа:

Первый этап начнется 4 мая – восстанавливают работу промышленные предприятия; с 11 мая – все магазины.

На втором этапе – с 18 мая – восстановят обучение в школах (не более 10 учеников в классе, школьники и учителя должны будут носить маски). Также возобновят работу предприятия сферы услуг (парикмахерские, музеи). Позволят встречи со знакомыми дома, расширят количество людей, которые могут присутствовать на свадьбах или похоронах.

Третий этап стартует 8 июня – возобновят работу рестораны и отели, турбизнес.

11:44 – Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко сообщил, что Украина начнет выходить из карантина и восстанавливать экономику, как только пройдет пик заболеваемости коронавирусом.

11:25 – По состоянию на 25 апреля в Киеве зафиксировали 1159 зараженных COVID-19.

10:56 – Количество погибших в Испании за последние сутки выросло, однако число тех, кто выздоровел, снова превысило количество новых заражений.

10:36 – Министр здравоохранения Украины Максим Степанов опроверг фейк о том, что коронавирусом можно заразиться во время тестирования.

10:06 – В Украине зафиксированы два рекорда по борьбе с коронавирусом – максимальное количество пациентов, которые выздоровели (181), и максимальное число тестирований методом ПЦР (5825).

09:30 – По состоянию на утро 25 апреля в Украине подтвердили 8 125 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Из них – 201 летальный, 782 пациента выздоровели. За сутки выявлено 478 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 377 случаев;

Волынская область – 212 случаев;

Днепропетровская область – 240 случаев;

Донецкая область – 27 случаев;

Житомирская область – 337 случаев;

Закарпатская область – 286 случаев;

Запорожская область – 171 случай;

Ивано-Франковская область – 700 случаев;

Кировоградская область – 306 случаев;

г. Киев – 1159 случаев;

Киевская область – 519 случаев;

Львовская область – 317 случаев;

Луганская область – 28 случаев;

Николаевская область – 103 случая;

Одесская область – 183 случая;

Полтавская область – 169 случаев;

Ривненская область – 483 случая;

Сумская область – 94 случая;

Тернопольская область – 565 случаев;

Харьковская область – 125 случаев;

Херсонская область – 79 случаев;

Хмельницкая область – 66 случаев;

Черновицкая область – 1308 случаев;

Черкасская область – 249 случаев;

Черниговская область – 22 случая.

09:06 – По состоянию на 24 апреля в Черновицкой области зафиксирован новый антирекорд заболеваемости коронавирусом – 109 человек за сутки. Если так пойдет и дальше, то есть риск продления карантина вплоть до лета, предупредил глава области Сергей Осачук.

08:53 – Итальянские ученые рассчитали реальные данные o смертности от коронавируса в регионе Ломбардия, который сильнее других пострадал от эпидемии COVID-19.

07:00 – Вакцина от COVID-19 может быть бесполезной, коронавирус умрет сам – врач из Израиля

06:21 – Одессит уже полтора месяца болеет COVID-19: Украину поразил новый феномен

01:26 – В городе Ухань выздоровел последний тяжелобольной пациент с COVID-19, отчитались власти Китая.

00:45 – Экономика России ежедневно теряет 100 миллиардов рублей из-за эпидемии коронавируса COVID-19, заявил министр экономического развития страны Максим Решетников.

00:40 – Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) расширил перечень симптомов COVID-19.

00:16 – В Эквадоре количество новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в течение суток увеличилось в два раза – с 11 до 22,7 тысяч человек.