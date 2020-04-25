Коронавирус с новой силой ударил по миру и Украине: статистика на 25 апреля. Постоянно обновляется

Мир 08:08, 25.04.2020 Обновлено: 21:55, 25.04.2020

Коронавирус продолжил свое смертельное шествие по миру и Украине. Всего на планете заразились более 2,8 млн человек, в Украине этот показатель достиг отметки 8125.

В китайском Ухане заявили о победе над COVID-19, тогда как в Украине только готовятся к пику заболевания.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Коронавирус в мире и Украине: статистика
pixabay.com

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • В Украине COVID-19 заразились 8125 человек. Умер 201 человек, 782 побороли болезнь.

  • По всему миру скончались уже больше 201 тысячи человек. Количество зараженных превысило 2,8 млн.

  • Почти 824 тысячи пациентов на планете излечились от COVID-19.

Главное за 25 апреля:

21:54 – Мужчина, покончивший жизнь самоубийством на обсервации в Тернополе, пробыл в городской больнице №3 меньше недели. По словам директора учреждения, украинец адекватно общался с персоналом.

21:23 – Министерство иностранных дел Украины отчиталось, что за сутки COVID-19 за рубежом не инфицировался ни один украинец.

Всего за границей лечатся 163 зараженных украинца. Больше всего – 121 – в Италии. От инфекции уже вылечились 44 украинца, семеро умерли.

20:54 – Количество смертей от осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19 в мире 25 апреля превысило отметку в 200 тысяч человек.

20:51 – В Украине в связи с карантином посещать кладбища в поминальные дни будет запрещено.

20:30 – В Черниговской области в Прилукской больнице скончалась женщина, диагноз "коронавирус" у которой подтвердили уже после смерти. От нее заразились 9 человек, в том числе трое медработников.

18:55 – Министерство здравоохранения показало наглядную инфографику скорости распространения коронавируса в 10 областях Украины с наиболее высокой статистикой по COVID-19.

18:50 – За прошлые сутки, 25 апреля, в России из-за осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19, умерло 66 человек. Так, в стране установлен антирекорд по смертности от заболевания.

Просмотреть интерактивный контент на obozrevatel.com

18:33 – В одном из общежитий в Александровском районе Запорожья произошла вспышка инфекции – уже в 11 жителей подтвердили COVID-19.

18:00 – В Черновицкой городской больнице №1 скончался 72-летний пациент с подтвержденным коронавирусом. Он также болел сахарным диабетом, гипертонией и имел ишемическую болезнь сердца.

За минувшие сутки в области зафиксировано 109 новых случаев инфицирования COVID-19 (53 человека из Черновцов). Общая численность инфицированных по области от первого установленного случая – 1308 человек. Умерли 34 человека (31 с положительным COVID-19 и три с подозрением), выздоровели 43 человека.

17:41 – В Великобритании количество скончавшихся от COVID-19 в больницах за сутки выросло на 813 и достигло 20 319. За день зарегистрировано 4913 случаев заражения (всего 148 377 заболевших).

17:10 – Власти США уверены в том, что COVID-19 возник в Ухане, а руководство Китая скрывает часть информации о болезни. Соединенные Штаты работают с другими государствами, "чтобы убедиться, что они понимают это", заявил госсекретарь Майкл Помпео.

17:02 – Скандальный депутат нелегитимной Госдумы России от фракции КПРФ, украинофоб Леонид Калашников заразился коронавирусом. Также он мог заразить своих коллег и пропагандистов программы "60 минут", где недавно выступал.

16:56 – Ключевые культурные достопримечательности в Италии, такие как археологические памятники Колизей или Помпеи, будут открыты уже в мае, сообщил министр культуры и туризма Дарио Франческини.

Он добавил, что правительство Италии будет поддерживать внутренний туризм и семьи с низкими доходами, которым будут даваться субсидии на летний отдых на итальянских курортах (до €500 на семью).

16:31 – Предлагаем посмотреть инфографику по распространению COVID-19:

Динамика роста случаев заболевания, смерти и излечения в мире
Динамика роста заболевания и излечения в мире за 10 дней
Динамика темпов прироста заболевших и умерших в мире за 10 дней, день ко дню

16:29 – Высшие учебные заведения Украины закончат текущий учебный год и проведут сессии дистанционно.

16:05 – В Китае начали второй этап испытаний вакцины против COVID-19.

14:10 – В разгар пандемии коронавируса COVID-19 в Беларуси решили провести общенациональный "республиканский субботник". Президент Александр Лукашенко лично отправился сажать сосны в Чернобыльскую зону, чем озадачил пользователей соцсетей.

Всего 25 апреля в субботнике приняли участие более 2,3 млн белорусов (примерно четверть населения страны!). При этом, по состоянию на утро субботы, в Беларуси зафиксировано более 9,5 тыс. случаев коронавируса, из них 817 за последние сутки. Уже 67 человек умерло, 1,5 тыс. вылечилось.

Лукашенко на субботнике

13:30 – За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины зафиксировано шесть новых случаев заболевания COVID-19. Общее количество инфицированных возросло до 37. Состояние здоровья военнослужащих удовлетворительное, один работник ВСУ находится в состоянии средней тяжести.

13:12 – Из-за пандемии коронавируса в мире авиакомпании существенно ужесточат правила пассажирских авиаперевозок.

12:25 – В Черновцах заключенные перерезали себе вены в СИЗО из-за коронавируса: детали кровавого бунта.

12:10 – Бельгия анонсировала постепенный выход из карантина в начале мая. Ослабление ограничений будет происходить в три этапа:

  • Первый этап начнется 4 мая – восстанавливают работу промышленные предприятия; с 11 мая – все магазины.

  • На втором этапе – с 18 мая – восстановят обучение в школах (не более 10 учеников в классе, школьники и учителя должны будут носить маски). Также возобновят работу предприятия сферы услуг (парикмахерские, музеи). Позволят встречи со знакомыми дома, расширят количество людей, которые могут присутствовать на свадьбах или похоронах.

  • Третий этап стартует 8 июня – возобновят работу рестораны и отели, турбизнес.

11:44 – Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко сообщил, что Украина начнет выходить из карантина и восстанавливать экономику, как только пройдет пик заболеваемости коронавирусом.

11:25 – По состоянию на 25 апреля в Киеве зафиксировали 1159 зараженных COVID-19.

10:56 – Количество погибших в Испании за последние сутки выросло, однако число тех, кто выздоровел, снова превысило количество новых заражений.

10:36 – Министр здравоохранения Украины Максим Степанов опроверг фейк о том, что коронавирусом можно заразиться во время тестирования.

10:06 – В Украине зафиксированы два рекорда по борьбе с коронавирусом – максимальное количество пациентов, которые выздоровели (181), и максимальное число тестирований методом ПЦР (5825).

09:30 – По состоянию на утро 25 апреля в Украине подтвердили 8 125 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Из них – 201 летальный, 782 пациента выздоровели. За сутки выявлено 478 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 377 случаев;

  • Волынская область – 212 случаев;

  • Днепропетровская область – 240 случаев;

  • Донецкая область – 27 случаев;

  • Житомирская область – 337 случаев;

  • Закарпатская область – 286 случаев;

  • Запорожская область – 171 случай;

  • Ивано-Франковская область – 700 случаев;

  • Кировоградская область – 306 случаев;

  • г. Киев – 1159 случаев;

  • Киевская область – 519 случаев;

  • Львовская область – 317 случаев;

  • Луганская область – 28 случаев;

  • Николаевская область – 103 случая;

  • Одесская область – 183 случая;

  • Полтавская область – 169 случаев;

  • Ривненская область – 483 случая;

  • Сумская область – 94 случая;

  • Тернопольская область – 565 случаев;

  • Харьковская область – 125 случаев;

  • Херсонская область – 79 случаев;

  • Хмельницкая область – 66 случаев;

  • Черновицкая область – 1308 случаев;

  • Черкасская область – 249 случаев;

  • Черниговская область – 22 случая.

09:06 – По состоянию на 24 апреля в Черновицкой области зафиксирован новый антирекорд заболеваемости коронавирусом – 109 человек за сутки. Если так пойдет и дальше, то есть риск продления карантина вплоть до лета, предупредил глава области Сергей Осачук.

08:53 – Итальянские ученые рассчитали реальные данные o смертности от коронавируса в регионе Ломбардия, который сильнее других пострадал от эпидемии COVID-19.

07:00 Вакцина от COVID-19 может быть бесполезной, коронавирус умрет сам – врач из Израиля

06:21 – Одессит уже полтора месяца болеет COVID-19: Украину поразил новый феномен

01:26 – В городе Ухань выздоровел последний тяжелобольной пациент с COVID-19, отчитались власти Китая.

00:45 – Экономика России ежедневно теряет 100 миллиардов рублей из-за эпидемии коронавируса COVID-19, заявил министр экономического развития страны Максим Решетников.

00:40 – Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) расширил перечень симптомов COVID-19.

00:16 – В Эквадоре количество новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в течение суток увеличилось в два раза – с 11 до 22,7 тысяч человек.

Комментировать
Мир

Смотрите также

"Мы в отчаянии, нас не пускают домой!" Сотни украинцев застряли в ОАЭ

В Киеве с 1 мая вводят автоматические штрафы для водителей: где установлены камеры

Нам знову продемонстрували, куди рухається Україна

Муж Венедиктовой засветился с часами Hublot за 1,5 миллиона

Украина не выйдет из кризиса в 2021 году. А мир только входит в период больших потрясений — интервью с футурологом