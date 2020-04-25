Коронавирус с новой силой ударил по миру и Украине: статистика на 25 апреля. Постоянно обновляется

Коронавирус продолжил свое смертельное шествие по миру и Украине. Всего на планете заразились более 2,8 млн человек, в Украине этот показатель достиг отметки 7647.

В китайском Ухане заявили о победе над COVID-19, тогда как в Украине только готовятся к пику заболевания.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Коронавирус в мире и Украине: статистика pixabay.com

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 7647 человек. Умерли 193 человека, 601 побороли болезнь.

По всему миру скончались уже больше 197 тысяч человек. Количество зараженных превысило 2,8 млн.

Почти 807 тысяч пациентов на планете излечились от COVID-19.

Главное за 24 апреля:

01:26 – В городе Ухань выздоровел последний тяжелобольной пациент с COVID-19, отчитались власти Китая.

00:45 – Экономика России ежедневно теряет 100 миллиардов рублей из-за эпидемии коронавируса COVID-19, заявил министр экономического развития страны Максим Решетников.

00:40 – Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) расширил перечень симптомов COVID-19.

00:16 – В Эквадоре количество новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в течение суток увеличилось в два раза – с 11 до 22,7 тысяч человек.

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