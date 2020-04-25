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25 апреля • обновлено в 08:19
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Коронавирус с новой силой ударил по миру и Украине: статистика на 25 апреля. Постоянно обновляется

1.1т
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Коронавирус продолжил свое смертельное шествие по миру и Украине. Всего на планете заразились более 2,8 млн человек, в Украине этот показатель достиг отметки 7647.

В китайском Ухане заявили о победе над COVID-19, тогда как в Украине только готовятся к пику заболевания.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Коронавирус в мире и Украине: статистика

Коронавирус в мире и Украине: статистика

pixabay.com

Коронавирус с новой силой ударил по миру и Украине: статистика на 25 апреля. Постоянно обновляется
Коронавирус с новой силой ударил по миру и Украине: статистика на 25 апреля. Постоянно обновляется
Коронавирус с новой силой ударил по миру и Украине: статистика на 25 апреля. Постоянно обновляется

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • В Украине COVID-19 заразились 7647 человек. Умерли 193 человека, 601 побороли болезнь.

  • По всему миру скончались уже больше 197 тысяч человек. Количество зараженных превысило 2,8 млн.

  • Почти 807 тысяч пациентов на планете излечились от COVID-19.

Коронавирус с новой силой ударил по миру и Украине: статистика на 25 апреля. Постоянно обновляется
Коронавирус с новой силой ударил по миру и Украине: статистика на 25 апреля. Постоянно обновляется

Главное за 24 апреля:

01:26 – В городе Ухань выздоровел последний тяжелобольной пациент с COVID-19, отчитались власти Китая.

00:45 – Экономика России ежедневно теряет 100 миллиардов рублей из-за эпидемии коронавируса COVID-19, заявил министр экономического развития страны Максим Решетников.

00:40 – Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) расширил перечень симптомов COVID-19.

00:16 – В Эквадоре количество новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в течение суток увеличилось в два раза – с 11 до 22,7 тысяч человек.

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Мир

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 7647.

    Вылечились: 601. Умерли: 193.

  • В мире заболели почти 2,8 миллиона человек, погибли – более 194 тысяч.

  • Шмыгаль объявил 5 этапов выхода из карантина и план снятия ограничений в Украине.

  • Израильский препарат от коронавируса дал ошеломительный результат: есть первые спасенные.

  • В Великобритании начали испытания вакцины от COVID-19 на людях.

  • В США прекратили использовать препарат, которым лечат коронавирус в Украине. Он убивает людей!

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