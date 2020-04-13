Коронавирус с новой силой ударил по Китаю: десятки зараженных

В Китае в понедельник, 13 апреля, заявили о скачке случаев коронавируса – количество новых инфицированных достигло 108 человек.

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Причем 98 новоиспеченных пациентов недавно прибыли из-за границы, остальные заразились внутри страны. Об этом со ссылкой на Национальную комиссию по здравоохранению КНР сообщает CNBC.

Отмечается, что за сутки в стране от осложнений нового типа коронавируса умерли двое больных.

В Китае зафиксирован резкий скачок заражених коронавирусом

Кроме этого, отдельно в КНР отчитались о еще 61 бессимптомном случае. Так, всего под медицинским наблюдением в стране сейчас находятся 1064 пациента, у которых подтвердили новый COVID-19 несмотря на отсутствие симптомов.

Отметим, что китайское правительство неоднократно просматривало свою методологию расчетов случаев заражения коронавирусом: в течение нескольких недель там исключи людей, у которых несмотря на подтвержденный диагноз не было симптомов заболевания. И только с 1 апреля Китай начал добавлять их к общему количеству.

Примечательно, что 13 апреля впервые начиная с 7 марта в Китае показатель суточного прироста новых случаев коронавируса превысил сотню.

С начала вспышки в стране на COVID-19 заболели 82 160 человек. Из них 3341 пациент умер, тогда как больше 77 тысяч уже выздоровели и выписались из медучреждений.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Китая заставили молчать известного мирового эксперта-вирусолога после того, как она раскрыла генетический состав коронавируса COVID-19.

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