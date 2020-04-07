Коронавирус с новой силой атаковал Германию, Францию и США: побиты антирекорды

В Германии количество инфицированных коронавирусом превысило отметку в 100 тысяч, во Франции умерли более 10 тысяч человек, а в Нью-Йорке – антирекорд по летальным случаям за сутки.
ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ
По последним данным на сайте worldometers.info, в Германии количество заболевших составляет 107 458 человек (+4 083 за сутки), из которых вылечились 36 081. Скончались 1 983 человека.
В то же время во Франции количество летальных случаев уже достигло 10 328 (+1 417 за сутки). Заболели 109 069 человек, вылечились – 19 337.
Руководитель главного управления здравоохранения страны Жером Саломон отметил, что 82% жертв – люди старше 70 лет.
Новый антирекорд по количеству смертей за сутки установлен в американском штате Нью-Йорк – 731.
По словам губернатора штата Эндрю Куомо, это самый значительный суточный прирост с начала пандемии.
Всего в США заразились 393 782 человека, из которых вылечились всего 21 561. Скончались 12 692.
worldometers.info
Как сообщал OBOZREVATEL, в Великобритании установили антирекорд по количеству смертей от коронавируса. За последние сутки в стране умерли 854 человека, а общее количество погибших перевалило за 6 тысяч.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.