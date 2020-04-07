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8 апреля • обновлено в 00:51
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Коронавирус с новой силой атаковал Германию, Францию и США: побиты антирекорды

1.8т
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В Германии количество инфицированных коронавирусом превысило отметку в 100 тысяч, во Франции умерли более 10 тысяч человек, а в Нью-Йорке – антирекорд по летальным случаям за сутки.

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По последним данным на сайте worldometers.info, в Германии количество заболевших составляет 107 458 человек (+4 083 за сутки), из которых вылечились 36 081. Скончались 1 983 человека.

Коронавирус с новой силой атаковал Германию, Францию и США: побиты антирекорды

В то же время во Франции количество летальных случаев уже достигло 10 328 (+1 417 за сутки). Заболели 109 069 человек, вылечились – 19 337.

Руководитель главного управления здравоохранения страны Жером Саломон отметил, что 82% жертв – люди старше 70 лет.

Новый антирекорд по количеству смертей за сутки установлен в американском штате Нью-Йорк – 731.

По словам губернатора штата Эндрю Куомо, это самый значительный суточный прирост с начала пандемии.

Всего в США заразились 393 782 человека, из которых вылечились всего 21 561. Скончались 12 692.

Коронавирус с новой силой атаковал Германию, Францию и США: побиты антирекорды

worldometers.info

Как сообщал OBOZREVATEL, в Великобритании установили антирекорд по количеству смертей от коронавируса. За последние сутки в стране умерли 854 человека, а общее количество погибших перевалило за 6 тысяч.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
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