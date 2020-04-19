Коронавирус резко ослабил давление на Италию: зафиксирован рекорд

В Италии существенно снизилось количество летальных исходов COVID-19.

По данным местного Управления гражданской защиты, за сутки показатель смертности снизился до уровня, который был зафиксирован еще в середине марта.

За сутки в Италии подтвердили 433 смерти от COVID-19, а днем ранее было зафиксировано 482 смерти. Это наименьшие потери в стране с 18 марта, когда скончались 427 людей.

Также за последние сутки в Италии зафиксировали 3 047 новых случаев заражения. А за день до этого – 3 491.

Всего с начала пандемии в Италии коронавирусом заразились почти 179 тысяч человек, из которых более 23 тысяч умерли. Еще 47 тысяч уже вылечились.

worldometers.info

worldometers.info

Как писал OBOZREVATEL, в Италии уже 4 мая снимут часть карантинных мер из-за пандемии коронавируса. Власти постепенно запустят производство и разрешат работать малому бизнесу, но изменения коснутся пока лишь отдельных регионов.