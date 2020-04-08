Коронавирус "разгулялся" в мире и Украине: статистика на 8 апреля. Постоянно обновляется

Коронавирусом в мире заразились уже почти 1,5 миллиона человек. В Украине количество больных выросло до 1462.

Наша страна потратила уже миллиард гривен на борьбу с пандемией и ввела более строгий карантин. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, Украина оказалась на пороге пика коронавируса.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Коронавирус "разгулялся" в мире и Украине

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине заразились коронавирусом 1462 человека. Умерли 45 и еще 29 удалось вылечиться.

Китайские врачи в рамках исследования применили способ лечения коронавируса с помощью плазмы крови тех, кто уже выздоровел от коронавируса и получили результат за три дня.

За день в США зарегистрировали 1736 смертей от коронавируса. Это самая большая цифра с начала эпидемии.

В Украине коронавирусом заболели более 170 медиков.

Главное за 8 апреля

01:58 – Священники Украинской православной церкви Московского патриархата совершили "воздушный крестный ход" над оккупированным Россией Крымом, во время которого они помолились против "смертельной заразы" коронавируса.

01:35 – В сети появились кадры, как на медсестрах во Франции в клочья распадаются халаты, предназначенные для защиты от коронавируса. Предполагается, что они могли испортиться из-за неправильного хранения.

01:01 – В Черновицкой области обнаружили еще 25 случаев заболевания коронавирусом.

00:59 – Почти 80% пациентов в Китае заразились коронавирусом от людей, которые были инфицированы, но симптомы у них еще не появились.

00:30 – В Германии количество инфицированных коронавирусом превысило отметку в 100 тысяч, а в Нью-Йорке – антирекорд по летальным случаям за сутки (731).

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