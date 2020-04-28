Коронавирус разгулялся в мире и Украине: статистика на 28 апреля. Постоянно обновляется

Коронавирус продолжил атаку, немного сбавив темп в Европе. Там ряд стран уже пошли на смягчение карантинных мер.

В Украине заболели уже 9009 человек. Через неделю в Министерстве здравоохранения ожидают пик пандемии в нашей стране.

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Коронавирус разгулялся в мире и Украине: статистика на 28 апреля Гордон

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 9410 человек. Умерли 239 людей, 992 побороли болезнь.

По всему миру скончались уже больше 211 тысяч человек. Количество зараженных превысило 3 млн.

Свыше 922 тысяч пациентов на планете излечились от COVID-19.

Главное за 28 апреля:

09:51 – Минздрав Украины разработал постановление, которое предусматривает возобновление работы агропродовольственных рынков. Но работать им позволят только при условии соблюдения строгих ограничений.

09:22 – В Киеве и области по состоянию на утро 28 апреля зафиксировали 1902 случая коронавируса COVID-19. В самой столице их количество выросло до 1298, а на территории области – до 604.

09:16 – По состоянию на вторник, 28 апреля, в Украине официально подтверждено 9410 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Из них – 239 летальных, 992 пациента выздоровели.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 406 случаев;

Волынская область – 260 случаев;

Днепропетровская область – 318 случаев;

Донецкая область – 52 случая;

Житомирская область – 354 случая;

Закарпатская область – 387 случаев;

Запорожская область – 208 случаев;

Ивано-Франковская область – 783 случая;

Кировоградская область – 356 случаев;

г. Киев – 1298 случаев;

Киевская область – 604 случая;

Львовская область – 371 случай;

Луганская область – 32 случая;

Николаевская область – 116 случаев;

Одесская область – 248 случаев;

Полтавская область – 180 случаев;

Ривненская область – 553 случая;

Сумская область – 95 случаев;

Тернопольская область – 664 случая;

Харьковская область – 221 случай;

Херсонская область – 88 случаев;

Хмельницкая область – 72 случая;

Черновицкая область – 1429 случаев;

Черкасская область – 276 случаев;

Черниговская область – 39 случаев.

08:45 – Медик из отделения Александровской клинической больницы рассказала о тяжелых проявлениях COVID-19.

07:59 – Врачи указали на опасность после выздоровления от COVID-19.

07:55 – Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси продлил чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса в стране на три месяца.

07:38 – В Великобритании врачи обратили внимание, что дети массово начали болеть патологией, похожей на синдром Кавасаки, которая может быть вызвана коронавирусом.

06:40 – Французские медики обнаружили, что препарат "Тоцилизумаб" , которым ранее уже предлагали лечить коронавирус может побороть смертельный симптом болезни - цитокиновый шторм.

06:30 – Президент США Дональд Трамп заявил, что США рассматривают различные варианты ответственности Китая за неспособность сдержать распространение коронавируса и речь идет о больших деньгах.

01:42 – В международный аэропорт "Борисполь" прибыл эвакуационный рейс из Майями (США) с гражданами Украины. На борту находилось 259 пассажиров, почти половина их которых – школьники.

01:17 – Австралийцы, которые самостоятельно подключили в санузлах шланги для биде к водопроводной системе, рискуют подхватить инфекционные заболевания. По словам эксперта, люди могут загрязнить водоснабжение, потому что такой способ установки не является сертифицированным,