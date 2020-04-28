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28 апреля • обновлено в 06:20
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Коронавирус разгулялся в мире и Украине: статистика на 28 апреля. Постоянно обновляется

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Коронавирус продолжил атаку, немного сбавив темп в Европе. Там ряд стран уже пошли на смягчение карантинных мер.

В Украине заболели уже 9009 человек. Через неделю в Министерстве здравоохранения ожидают пик пандемии в нашей стране.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Коронавирус разгулялся в мире и Украине: статистика на 28 апреля

Коронавирус разгулялся в мире и Украине: статистика на 28 апреля

Гордон

Коронавирус разгулялся в мире и Украине: статистика на 28 апреля. Постоянно обновляется
Коронавирус разгулялся в мире и Украине: статистика на 28 апреля. Постоянно обновляется

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • В Украине COVID-19 заразились 9009 человек. Умерли 220 людей, 864 побороли болезнь.

  • По всему миру скончались уже больше 211 тысяч человек. Количество зараженных превысило 3 млн.

  • Свыше 922 тысяч пациентов на планете излечились от COVID-19.

Коронавирус разгулялся в мире и Украине: статистика на 28 апреля. Постоянно обновляется
Коронавирус разгулялся в мире и Украине: статистика на 28 апреля. Постоянно обновляется

Главное за 28 апреля:

01:42 – В международный аэропорт "Борисполь" прибыл эвакуационный рейс из Майями (США) с гражданами Украины. На борту находилось 259 пассажиров, почти половина их которых – школьники.

01:17 – Австралийцы, которые самостоятельно подключили в санузлах шланги для биде к водопроводной системе, рискуют подхватить инфекционные заболевания. По словам эксперта, люди могут загрязнить водоснабжение, потому что такой способ установки не является сертифицированным,

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 9009.

    Вылечились: 864. Умерли: 220.

  • В мире заболели уже 3 миллиона человек, погибли – почти 209 тысяч.

  • Шмыгаль назвал условие, при котором карантин в Украине может завершиться досрочно.

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