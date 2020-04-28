Коронавирус разгулялся в мире и Украине: статистика на 28 апреля. Постоянно обновляется

Коронавирус продолжил атаку, немного сбавив темп в Европе. Там ряд стран уже пошли на смягчение карантинных мер.

В Украине заболели уже 9009 человек. Через неделю в Министерстве здравоохранения ожидают пик пандемии в нашей стране.

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Коронавирус разгулялся в мире и Украине: статистика на 28 апреля Гордон

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 9009 человек. Умерли 220 людей, 864 побороли болезнь.

По всему миру скончались уже больше 211 тысяч человек. Количество зараженных превысило 3 млн.

Свыше 922 тысяч пациентов на планете излечились от COVID-19.

Главное за 28 апреля:

01:42 – В международный аэропорт "Борисполь" прибыл эвакуационный рейс из Майями (США) с гражданами Украины. На борту находилось 259 пассажиров, почти половина их которых – школьники.

01:17 – Австралийцы, которые самостоятельно подключили в санузлах шланги для биде к водопроводной системе, рискуют подхватить инфекционные заболевания. По словам эксперта, люди могут загрязнить водоснабжение, потому что такой способ установки не является сертифицированным,

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