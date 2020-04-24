Коронавирус разбушевался в мире и Украине: статистика на 24 апреля. Постоянно обновляется

Коронавирус продолжил атаковать мир и Украину. Всего на планете заразились более 2,8 млн человек, в Украине этот показатель достиг отметки 7647.

В Украине решили массово тестировать граждан на антитела к COVID-19. Также наша страна готовится к клиническим испытаниям препарата против коронавируса.

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Коронавирус в мире и Украине: статистика 112 Украина

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 7647 человек. Умерли 193 человек, 601 побороли болезнь.

По всему миру скончались уже больше 196 тысяч человек. Количество зараженных превысило 2,8 млн.

Более 778 тысяч пациентов на планете излечились от COVID-19.

Главное за 24 апреля:

01:26 – В городе Ухань выздоровел последний тяжелобольной пациент с COVID-19, отчитались власти Китая.

00:45 – Экономика России ежедневно теряет 100 миллиардов рублей из-за эпидемии коронавируса COVID-19, заявил министр экономического развития страны Максим Решетников.

00:40 – Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) расширил перечень симптомов COVID-19.

00:16 – В Эквадоре количество новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в течение суток увеличилось в два раза – с 11 до 22,7 тысяч человек.

22:57 – Запорожские медики, которые находятся "на передовой" борьбы с коронавирусом COVID-19, за март не получили более двух миллионов гривен зарплаты, заявил мэр города Владимир Буряк.

22:55 – Бывший премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что власти Украины в ситуации пандемии необходимо составить план для экономики на ближайшие три года. План выхода страны с карантина и кризиса должен охватывать минимум 18 месяцев.

22:27 – Если перед завершением карантина в Украине не организовать массовое тестирование на COVID-19, может произойти катастрофический скачек заболеваемости, считает эксперт института GROWFORD Алексей Кущ.

22:20 – Кипр продлил запрет на коммерческие авиаперевозки до 17 мая. Таким образом, коммерческие рейсы в стране не смогут летать почти два месяца.

Кроме того, на Кипре введены ограничения на передвижение, в том числе ночной комендантский час. Жителям разрешено покидать свои дома один раз в день, если они получили специальный пропуск.

21:56 – В Ривне 70-летняя пенсионерка пыталась пробраться на закрытое из-за карантина кладбище через забор, но застряла и кричала о помощи. Бабушку спасли.

20:40 – Премьер-министр Денис Шмыгаль опубликовал план выхода Украины из карантина, который состоит из пяти этапов.

21:29 – В Москве за день скончался 41 пациент с коронавирусом (в возрасте от 34 до 92 лет), отчитался оперштаб. Общее число погибших в столице РФ выросло до 366.

20:28 – Кабмин утвердил 300% надбавки медикам за лечение COVID-19.

20:22 – Во Франции количество жертв COVID-19 уже превысило отметку в 22 тысячи.

20:21 – В штате Нью-Йорк за сутки 422 человека погибли от коронавируса, что на 16 меньше, чем днем ранее.

20:15 – В Эстонии режим чрезвычайного положения продлили до 17 мая. В то же время в течение последних двух недель количество заразившихся и находящихся на лечении в больницах страны стало снижаться.

Режим чрезвычайного положения ввели в Эстонии 12 марта, он должен был действовать до 1 мая.

20:10 – В Израиле с воскресенья, 26 апреля, смогут открыться расположенные вне торговых центров магазины, парикмахерские, салоны красоты, но только при условии соблюдения необходимых санитарных мер – регулярной уборки с дезинфекцией, масочного режима и социального дистанцирования.

Смягчение карантина затронуло и работу ресторанов в Израиле, им разрешат начать продавать еду "на вынос".

Министерство образования Израиля распорядилось, чтобы сотрудники образовательных учреждений начали выходить на работу и готовить учебные заведения к возвращению школьников и студентов. В частности, на работу вызвали директоров, завучей, библиотекарей и секретарей.

20:01 – В Италии пятый день подряд наблюдается снижение случаев заражения COVID-19.

19:45 – В Украине возможен резкий всплеск заболеваемости коронавирусом COVID-19 после отмены карантина, заявил старший научный сотрудник Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского Национальной академии медицинских наук Виктор Мариевский.

19:30 – В США прекратили лечить пациентов с COVID-19 лекарством против малярии хлорохином после десятка летальных случаев.

19:21 – В Турции количество подтвержденных больных COVID-19 за сутки резко увеличилось – на более чем на 3,1 тыс. и превысило 104 тыс. За день умерли 109 человек (всего – 2600).

19:15 – Итальянские ученые выяснили, что коронавирус может убить около 1% населения страны вроде Италии. Они провели "самое крупное и точное" исследование.

19:13 – В Китае на обезьянах успешно протестировали новую вакцину от коронавируса.

18:51 – Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Эквадора Ленином Морено и сообщил, что Америка направит в страну помощь в связи с пандемией.

18:45 – Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что COVID-19 появился как наказание Богом для человечества.

18:19 – Украинские суды получили 4851 протокол о нарушении карантина, 533 вернули назад.

Больше всего протоколов поступило в Днепропетровской области – 792, в Киеве – 723, Львовской области – 460. Меньше всего: в Волынской – 30, в Тернопольской – 56 и Хмельницкой области – 79. В Черниговской области не поступило в суд ни одного протокола о нарушении карантинных норм.

18:13 – В РФ заявили, что их экономика теряет около 100 миллиардов рублей в день в связи с карантином.

18:11 – Швейцария с 27 апреля в три этапа начнет постепенное ослабление карантина. При этом многие критикуют порядок снятия ограничений. Украинка рассказала о парадоксах карантина в Швейцарии.

18:07 – В США число жертв новой инфекции уже превысило 50 000.

17:01 – Китайские ученые доказали неэффективность противовирусных препаратов "Лопинавир/Ритонавир" и "Арбидол" в борьбе с COVID-19.

16:07 – В Киевской области COVID-19 обнаружили еще в двух общежитиях – в Петропавловском и Гостомеле.

15:04 – В Киеве 24 апреля во время карантина из-за коронавируса COVID-19 возле одного из отделений "Укрпочты" собралась толпа людей, большинство из которых – пенсионеры, и устроила там "переполох".

14:36 – В Киеве из-за распространения коронавируса запустили Telegram-бот для контроля жителей, находящихся на самоизоляции.

14:23 – В США впервые начали тестировать израильский препарат, который, как утверждается, имеет 100-процентную эффективность в лечении даже тяжелобольных с коронавирусом.

14:01 – Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в Киеве лечение одного больного COVID-19 стоит от 5 до 15 тысяч гривен в сутки.

13:19 – В Киеве инфекционные отделения Александровской клинической больницы, где находятся пациенты с коронавирусом COVID-19, по состоянию на 24 апреля были почти заполнены, но в медучреждении подготовили еще один корпус для приема людей с этим заболеванием.

12:15 – Германия готовится ко второй волне коронавируса COVID-19, увеличивая свои возможности интенсивной терапии и поставляя аппараты искусственной вентиляции легких.

12:10 – В наиболее пострадавшем от коронавируса городе Бразилии Манаус тела умерших от COVID-19 накапливаются в рефрижераторах, а бульдозеры роют братские могилы на кладбищах. Мэр назвал это "сценой с фильма ужасов".

12:08 – В Киеве среди людей, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус COVID-19, 22 женщины в возрасте от 21 до 82 лет, 35 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет и шесть мальчиков от 6 до 14 лет.

12:06 – Врачи обнаружили, что у пожилых людей коронавирус проявляется по-другому: часто они перестают есть, говорить и не узнают родных.

11:31 – В Александровской клинической больнице Киева по состоянию на 23 апреля находилось четверо больных коронавирусом COVID-19 священников из Свято-Успенской Почаевской лавры УПЦ МП (Тернопольская область), но почему их перевезли в столицу – неизвестно.

11:30 – В Кременчуге эпидемиологам предстоит проверить маршруты и контакты 422 человек, которые имели отношение к вспышке коронавируса в Центральной районной больнице. А все потому, что раньше врачи упустили нулевого пациента с COVID-19.

11:27 – В Италии количество протестированных на коронавирус COVID-19 людей составило 1,053 млн. Для сравнения, в Украине провели всего 77 752 ПЦР-тестов на коронавирус.

11:19 – В ВСУ зарегистрировали еще 5 случаев заболевания. Всего заразился 51 человек.

11:15 – В России за сутки зафиксировали 5849 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего инфицированных в Москве (2957), Московской области (611) и Петербурге (253).

11:00 – На брифинге министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что 23 апреля из Италии вернулись 20 врачей, который помогали там бороться с эпидемией.

Работая в эпицентре распространения коронавирусной болезни, они изучили подходы к лечению итальянских коллег, схемы лечения, обращение с больными в зависимости от состояния, организацию маршрутов в больницах и меры карантина.

10:33 – Появились актуальные данные о распространении коронавируса в мире.

09:42 – Одессит Максим Головкин стал человеком, который "дольше всех болеет" коронавирусом в Украине, после того, как полтора месяца назад вернулся из США и обратился в инфекционную больницу с характерными симптомами.

9:24 – В Киеве и области по состоянию на утро 24 апреля зафиксировали 1627 случаев коронавируса COVID-19. В самой столице их количество возросло до 1122, а на территории области – до 505.

09:17 – По состоянию на пятницу, 24 апреля, в Украине официально подтвердились 7 647 случаев заражения коронавирусом COVID-19 (плюс 477 за сутки). Из них – 193 летальных, 601 пациент выздоровел.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 370 случаев;

Волынская область – 203 случая;

Днепропетровская область – 195 случаев;

Донецкая область – 24 случая;

Житомирская область – 309 случаев;

Закарпатская область – 260 случаев;

Запорожская область – 163 случая;

Ивано-Франковская область – 684 случая;

Кировоградская область – 283 случая;

г. Киев – 1122 случая;

Киевская область – 505 случаев;

Львовская область – 298 случаев;

Луганская область – 27 случаев;

Николаевская область – 103 случая;

Одесская область – 169 случаев;

Полтавская область – 161 случай;

Ривненская область – 437 случаев;

Сумская область – 90 случаев;

Тернопольская область – 532 случая;

Харьковская область – 118 случаев;

Херсонская область – 77 случаев;

Хмельницкая область – 65 случаев;

Черновицкая область – 1199 случаев;

Черкасская область – 234 случая;

Черниговская область – 19 случаев.

09:00 – Президент США Дональд Трамп убежден, что новый тип коронавируса COVID-19 погибает от воздействия прямого солнечного света всего за минуту.

08:15 – На американском авианосце Theodore Roosevelt коронавирус подтвердился в 840 членов экипажа.

08:06 – ГК "Укроборонпром" заказал чартерный рейс в Бангладеш, чтобы забрать 11 своих сотрудников, которые не смогли вернуться домой после закрытия границ из-за коронавируса. При этом отмечается якобы предприятие проигнорировало просьбу взять на борт других украинцев, которые застряли в этой стране и соседней Индии.

07:42 – Ученые из США определили, что часть клеток в легких, носовых пазухах и кишечнике особенно уязвима для коронавируса.

06:30 – Эпидемия коронавируса после пика на Западе начнет распространяться в Индии, странах Африки, коснется Индонезии и Нигерии, считает украинский ученый-биохимик Сергей Комиссаренко.

06:28 – Человек, перенесший коронавирус, умирает в среднем на 10 лет раньше, чем при обычных обстоятельствах. К такому выводу пришли сотрудники Национальной службы здравоохранения Шотландии и эксперты из университетов Глазго и Эдинбурга.

01:36 – Швейцарские исследователи приступили к сбору образцов крови местных жителей, чтобы установить, какая доля населения страны имеет иммунитет к коронавирусу, передает "Интерфакс-Украина".

01:33 – В Чехии с пятницы, 24 апреля, начали ослаблять карантин. Отменяют ограничения на свободное передвижение, также гражданам разрешат проводить публичные встречи в группах по 10 человек, заявил министр здравоохранения страны Адам Войтех.

01:18 – В Украине в протоколе лечения больных коронавирусом есть антибактериальная и противовирусная терапия, а также "Ремдесивир" и гидроксихлорохин, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он уточнил, что весь мир на основе практического опыта вносит врачебные рекомендации, в нашей стране над этим работают лучшие специалисты.

00:48 – Украинские медики получили по 1000-1500 гривен аванса, в нем не учитывается доплата в размере 300% тем, кто работает с больными коронавирусом. В Минздраве пояснили, когда медсотрудники получат доплату.

00:44 – В Украине в ближайшее время начнется массовое тестирование на антитела к коронавирусу COVID-19, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.