Коронавирус разбушевался в мире и Украине: статистика на 24 апреля. Постоянно обновляется

Ирина Кулинич Мир 05:36, 24.04.2020 Обновлено: 01:27, 25.04.2020

Коронавирус продолжил атаковать мир и Украину. Всего на планете заразились более 2,8 млн человек, в Украине этот показатель достиг отметки 7647.

В Украине решили массово тестировать граждан на антитела к COVID-19. Также наша страна готовится к клиническим испытаниям препарата против коронавируса.

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Коронавирус в мире и Украине: статистика
112 Украина

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • В Украине COVID-19 заразились 7647 человек. Умерли 193 человек, 601 побороли болезнь.

  • По всему миру скончались уже больше 196 тысяч человек. Количество зараженных превысило 2,8 млн.

  • Более 778 тысяч пациентов на планете излечились от COVID-19.

Главное за 24 апреля:

01:26 – В городе Ухань выздоровел последний тяжелобольной пациент с COVID-19, отчитались власти Китая.

00:45 – Экономика России ежедневно теряет 100 миллиардов рублей из-за эпидемии коронавируса COVID-19, заявил министр экономического развития страны Максим Решетников.

00:40 – Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) расширил перечень симптомов COVID-19.

00:16 – В Эквадоре количество новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в течение суток увеличилось в два раза – с 11 до 22,7 тысяч человек.

22:57 – Запорожские медики, которые находятся "на передовой" борьбы с коронавирусом COVID-19, за март не получили более двух миллионов гривен зарплаты, заявил мэр города Владимир Буряк.

22:55 – Бывший премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что власти Украины в ситуации пандемии необходимо составить план для экономики на ближайшие три года. План выхода страны с карантина и кризиса должен охватывать минимум 18 месяцев.

22:27 – Если перед завершением карантина в Украине не организовать массовое тестирование на COVID-19, может произойти катастрофический скачек заболеваемости, считает эксперт института GROWFORD Алексей Кущ.

22:20 – Кипр продлил запрет на коммерческие авиаперевозки до 17 мая. Таким образом, коммерческие рейсы в стране не смогут летать почти два месяца.

Кроме того, на Кипре введены ограничения на передвижение, в том числе ночной комендантский час. Жителям разрешено покидать свои дома один раз в день, если они получили специальный пропуск.

21:56 – В Ривне 70-летняя пенсионерка пыталась пробраться на закрытое из-за карантина кладбище через забор, но застряла и кричала о помощи. Бабушку спасли.

20:40 – Премьер-министр Денис Шмыгаль опубликовал план выхода Украины из карантина, который состоит из пяти этапов.

21:29 – В Москве за день скончался 41 пациент с коронавирусом (в возрасте от 34 до 92 лет), отчитался оперштаб. Общее число погибших в столице РФ выросло до 366.

20:28 – Кабмин утвердил 300% надбавки медикам за лечение COVID-19.

20:22 – Во Франции количество жертв COVID-19 уже превысило отметку в 22 тысячи.

20:21 – В штате Нью-Йорк за сутки 422 человека погибли от коронавируса, что на 16 меньше, чем днем ранее.

20:15 – В Эстонии режим чрезвычайного положения продлили до 17 мая. В то же время в течение последних двух недель количество заразившихся и находящихся на лечении в больницах страны стало снижаться.

Режим чрезвычайного положения ввели в Эстонии 12 марта, он должен был действовать до 1 мая.

20:10 – В Израиле с воскресенья, 26 апреля, смогут открыться расположенные вне торговых центров магазины, парикмахерские, салоны красоты, но только при условии соблюдения необходимых санитарных мер – регулярной уборки с дезинфекцией, масочного режима и социального дистанцирования.

Смягчение карантина затронуло и работу ресторанов в Израиле, им разрешат начать продавать еду "на вынос".

Министерство образования Израиля распорядилось, чтобы сотрудники образовательных учреждений начали выходить на работу и готовить учебные заведения к возвращению школьников и студентов. В частности, на работу вызвали директоров, завучей, библиотекарей и секретарей.

20:01 – В Италии пятый день подряд наблюдается снижение случаев заражения COVID-19.

19:45 – В Украине возможен резкий всплеск заболеваемости коронавирусом COVID-19 после отмены карантина, заявил старший научный сотрудник Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского Национальной академии медицинских наук Виктор Мариевский.

19:30 – В США прекратили лечить пациентов с COVID-19 лекарством против малярии хлорохином после десятка летальных случаев.

19:21 – В Турции количество подтвержденных больных COVID-19 за сутки резко увеличилось – на более чем на 3,1 тыс. и превысило 104 тыс. За день умерли 109 человек (всего – 2600).

19:15 – Итальянские ученые выяснили, что коронавирус может убить около 1% населения страны вроде Италии. Они провели "самое крупное и точное" исследование.

19:13 – В Китае на обезьянах успешно протестировали новую вакцину от коронавируса.

18:51 – Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Эквадора Ленином Морено и сообщил, что Америка направит в страну помощь в связи с пандемией.

18:45 – Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что COVID-19 появился как наказание Богом для человечества.

18:19 – Украинские суды получили 4851 протокол о нарушении карантина, 533 вернули назад.

Больше всего протоколов поступило в Днепропетровской области – 792, в Киеве – 723, Львовской области – 460. Меньше всего: в Волынской – 30, в Тернопольской – 56 и Хмельницкой области – 79. В Черниговской области не поступило в суд ни одного протокола о нарушении карантинных норм.

18:13 – В РФ заявили, что их экономика теряет около 100 миллиардов рублей в день в связи с карантином.

18:11 – Швейцария с 27 апреля в три этапа начнет постепенное ослабление карантина. При этом многие критикуют порядок снятия ограничений. Украинка рассказала о парадоксах карантина в Швейцарии.

18:07 – В США число жертв новой инфекции уже превысило 50 000.

17:01 – Китайские ученые доказали неэффективность противовирусных препаратов "Лопинавир/Ритонавир" и "Арбидол" в борьбе с COVID-19.

16:07 – В Киевской области COVID-19 обнаружили еще в двух общежитиях – в Петропавловском и Гостомеле.

15:04 – В Киеве 24 апреля во время карантина из-за коронавируса COVID-19 возле одного из отделений "Укрпочты" собралась толпа людей, большинство из которых – пенсионеры, и устроила там "переполох".

14:36 – В Киеве из-за распространения коронавируса запустили Telegram-бот для контроля жителей, находящихся на самоизоляции.

14:23 – В США впервые начали тестировать израильский препарат, который, как утверждается, имеет 100-процентную эффективность в лечении даже тяжелобольных с коронавирусом.

14:01 – Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в Киеве лечение одного больного COVID-19 стоит от 5 до 15 тысяч гривен в сутки.

13:19 – В Киеве инфекционные отделения Александровской клинической больницы, где находятся пациенты с коронавирусом COVID-19, по состоянию на 24 апреля были почти заполнены, но в медучреждении подготовили еще один корпус для приема людей с этим заболеванием.

12:15 – Германия готовится ко второй волне коронавируса COVID-19, увеличивая свои возможности интенсивной терапии и поставляя аппараты искусственной вентиляции легких.

12:10 – В наиболее пострадавшем от коронавируса городе Бразилии Манаус тела умерших от COVID-19 накапливаются в рефрижераторах, а бульдозеры роют братские могилы на кладбищах. Мэр назвал это "сценой с фильма ужасов".

12:08 – В Киеве среди людей, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус COVID-19, 22 женщины в возрасте от 21 до 82 лет, 35 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет и шесть мальчиков от 6 до 14 лет.

12:06 – Врачи обнаружили, что у пожилых людей коронавирус проявляется по-другому: часто они перестают есть, говорить и не узнают родных.

11:31 – В Александровской клинической больнице Киева по состоянию на 23 апреля находилось четверо больных коронавирусом COVID-19 священников из Свято-Успенской Почаевской лавры УПЦ МП (Тернопольская область), но почему их перевезли в столицу – неизвестно.

11:30 – В Кременчуге эпидемиологам предстоит проверить маршруты и контакты 422 человек, которые имели отношение к вспышке коронавируса в Центральной районной больнице. А все потому, что раньше врачи упустили нулевого пациента с COVID-19.

11:27 – В Италии количество протестированных на коронавирус COVID-19 людей составило 1,053 млн. Для сравнения, в Украине провели всего 77 752 ПЦР-тестов на коронавирус.

11:19 – В ВСУ зарегистрировали еще 5 случаев заболевания. Всего заразился 51 человек.

11:15 – В России за сутки зафиксировали 5849 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего инфицированных в Москве (2957), Московской области (611) и Петербурге (253).

11:00 – На брифинге министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что 23 апреля из Италии вернулись 20 врачей, который помогали там бороться с эпидемией.

Работая в эпицентре распространения коронавирусной болезни, они изучили подходы к лечению итальянских коллег, схемы лечения, обращение с больными в зависимости от состояния, организацию маршрутов в больницах и меры карантина.

10:33 – Появились актуальные данные о распространении коронавируса в мире.

09:42 – Одессит Максим Головкин стал человеком, который "дольше всех болеет" коронавирусом в Украине, после того, как полтора месяца назад вернулся из США и обратился в инфекционную больницу с характерными симптомами.

9:24 – В Киеве и области по состоянию на утро 24 апреля зафиксировали 1627 случаев коронавируса COVID-19. В самой столице их количество возросло до 1122, а на территории области – до 505.

09:17 – По состоянию на пятницу, 24 апреля, в Украине официально подтвердились 7 647 случаев заражения коронавирусом COVID-19 (плюс 477 за сутки). Из них – 193 летальных, 601 пациент выздоровел.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 370 случаев;

  • Волынская область – 203 случая;

  • Днепропетровская область – 195 случаев;

  • Донецкая область – 24 случая;

  • Житомирская область – 309 случаев;

  • Закарпатская область – 260 случаев;

  • Запорожская область – 163 случая;

  • Ивано-Франковская область – 684 случая;

  • Кировоградская область – 283 случая;

  • г. Киев – 1122 случая;

  • Киевская область – 505 случаев;

  • Львовская область – 298 случаев;

  • Луганская область – 27 случаев;

  • Николаевская область – 103 случая;

  • Одесская область – 169 случаев;

  • Полтавская область – 161 случай;

  • Ривненская область – 437 случаев;

  • Сумская область – 90 случаев;

  • Тернопольская область – 532 случая;

  • Харьковская область – 118 случаев;

  • Херсонская область – 77 случаев;

  • Хмельницкая область – 65 случаев;

  • Черновицкая область – 1199 случаев;

  • Черкасская область – 234 случая;

  • Черниговская область – 19 случаев.

09:00 – Президент США Дональд Трамп убежден, что новый тип коронавируса COVID-19 погибает от воздействия прямого солнечного света всего за минуту.

08:15 – На американском авианосце Theodore Roosevelt коронавирус подтвердился в 840 членов экипажа.

08:06 – ГК "Укроборонпром" заказал чартерный рейс в Бангладеш, чтобы забрать 11 своих сотрудников, которые не смогли вернуться домой после закрытия границ из-за коронавируса. При этом отмечается якобы предприятие проигнорировало просьбу взять на борт других украинцев, которые застряли в этой стране и соседней Индии.

07:42 – Ученые из США определили, что часть клеток в легких, носовых пазухах и кишечнике особенно уязвима для коронавируса.

06:30 – Эпидемия коронавируса после пика на Западе начнет распространяться в Индии, странах Африки, коснется Индонезии и Нигерии, считает украинский ученый-биохимик Сергей Комиссаренко.

06:28 – Человек, перенесший коронавирус, умирает в среднем на 10 лет раньше, чем при обычных обстоятельствах. К такому выводу пришли сотрудники Национальной службы здравоохранения Шотландии и эксперты из университетов Глазго и Эдинбурга.

01:36 – Швейцарские исследователи приступили к сбору образцов крови местных жителей, чтобы установить, какая доля населения страны имеет иммунитет к коронавирусу, передает "Интерфакс-Украина".

01:33 – В Чехии с пятницы, 24 апреля, начали ослаблять карантин. Отменяют ограничения на свободное передвижение, также гражданам разрешат проводить публичные встречи в группах по 10 человек, заявил министр здравоохранения страны Адам Войтех.

01:18 – В Украине в протоколе лечения больных коронавирусом есть антибактериальная и противовирусная терапия, а также "Ремдесивир" и гидроксихлорохин, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он уточнил, что весь мир на основе практического опыта вносит врачебные рекомендации, в нашей стране над этим работают лучшие специалисты.

00:48 – Украинские медики получили по 1000-1500 гривен аванса, в нем не учитывается доплата в размере 300% тем, кто работает с больными коронавирусом. В Минздраве пояснили, когда медсотрудники получат доплату.

00:44 – В Украине в ближайшее время начнется массовое тестирование на антитела к коронавирусу COVID-19, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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