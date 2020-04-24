Коронавирус разбушевался в мире и Украине: статистика на 24 апреля. Постоянно обновляется

Коронавирус продолжил атаковать мир и Украину. Всего на планете заразились более 2,71 млн человек, в Украине этот показатель достиг отметки 7170.

В Украине решили массово тестировать граждан на антитела к COVID-19. Также наша страна готовится к клиническим испытаниям препарата против коронавируса.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Коронавирус в мире и Украине: статистика 112 Украина

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 7170 человек. Умерли 187 человек, 504 побороли болезнь.

По всему миру скончались уже больше 190 тысяч человек. Количество зараженных превысило 2,7 млн.

Более 744 тысяч пациентов на планете излечились от COVID-19.

Главное за 24 апреля:

01:36 – Швейцарские исследователи приступили к сбору образцов крови местных жителей, чтобы установить, какая доля населения страны имеет иммунитет к коронавирусу, передает "Интерфакс-Украина".

01:33 – В Чехии с пятницы, 24 апреля, начали ослаблять карантин. Отменяют ограничения на свободное передвижение, также гражданам разрешат проводить публичные встречи в группах по 10 человек, заявил министр здравоохранения страны Адам Войтех.

01:18 – В Украине в протоколе лечения больных коронавирусом есть антибактериальная и противовирусная терапия, а также "Ремдесивир" и гидроксихлорохин, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он уточнил, что весь мир на основе практического опыта вносит врачебные рекомендации, в нашей стране над этим работают лучшие специалисты.

00:48 – Украинские медики получили по 1000-1500 гривен аванса, в нем не учитывается доплата в размере 300% тем, кто работает с больными коронавирусом. В Минздраве пояснили, когда медсотрудники получат доплату.

00:44 – В Украине в ближайшее время начнется массовое тестирование на антитела к коронавирусу COVID-19, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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