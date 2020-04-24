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24 апреля • обновлено в 06:21
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Коронавирус разбушевался в мире и Украине: статистика на 24 апреля. Постоянно обновляется

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Коронавирус продолжил атаковать мир и Украину. Всего на планете заразились более 2,71 млн человек, в Украине этот показатель достиг отметки 7170.

В Украине решили массово тестировать граждан на антитела к COVID-19. Также наша страна готовится к клиническим испытаниям препарата против коронавируса.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Коронавирус в мире и Украине: статистика

Коронавирус в мире и Украине: статистика

112 Украина

Коронавирус разбушевался в мире и Украине: статистика на 24 апреля. Постоянно обновляется
Коронавирус разбушевался в мире и Украине: статистика на 24 апреля. Постоянно обновляется

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • В Украине COVID-19 заразились 7170 человек. Умерли 187 человек, 504 побороли болезнь.

  • По всему миру скончались уже больше 190 тысяч человек. Количество зараженных превысило 2,7 млн.

  • Более 744 тысяч пациентов на планете излечились от COVID-19.

Коронавирус разбушевался в мире и Украине: статистика на 24 апреля. Постоянно обновляется
Коронавирус разбушевался в мире и Украине: статистика на 24 апреля. Постоянно обновляется

Главное за 24 апреля:

01:36 – Швейцарские исследователи приступили к сбору образцов крови местных жителей, чтобы установить, какая доля населения страны имеет иммунитет к коронавирусу, передает "Интерфакс-Украина".

01:33 – В Чехии с пятницы, 24 апреля, начали ослаблять карантин. Отменяют ограничения на свободное передвижение, также гражданам разрешат проводить публичные встречи в группах по 10 человек, заявил министр здравоохранения страны Адам Войтех.

01:18 – В Украине в протоколе лечения больных коронавирусом есть антибактериальная и противовирусная терапия, а также "Ремдесивир" и гидроксихлорохин, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он уточнил, что весь мир на основе практического опыта вносит врачебные рекомендации, в нашей стране над этим работают лучшие специалисты.

00:48 – Украинские медики получили по 1000-1500 гривен аванса, в нем не учитывается доплата в размере 300% тем, кто работает с больными коронавирусом. В Минздраве пояснили, когда медсотрудники получат доплату.

00:44 – В Украине в ближайшее время начнется массовое тестирование на антитела к коронавирусу COVID-19, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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Мир

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 7170.

    Вылечились: 504. Умерли: 187.

  • В мире заболели почти 2,67 миллиона человек, погибли – более 186 тысяч.

  • В Италии впервые с начала пандемии за сутки вылечилось больше людей, чем заразилось.

  • Назван новый очаг коронавируса в теле человека, который остается надолго.

  • Россия стала второй в мире по количеству новых зараженных COVID-19.

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