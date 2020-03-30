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30 марта • обновлено в 06:02
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Коронавирус разбушевался с новой силой в мире и Украине: статистика на 30 марта. Постоянно обновляется

1.1т
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Коронавирус охватил США, Италию и Испанию, которые обогнали Китай по ряду пунктов. Количество больных уже превысило 770 тысяч, при этом более чем полмиллиона из них – активные.

В ответ на вспышку вируса в Украине приняли экстренные меры – продолжили на 30 дней карантин и ввели режим чрезвычайной ситуации по всей стране до 24 апреля. Также всех туристов, которых эвакуируют с других стран, обязали пройти обсервацию.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Коронавирус разбушевался с новой силой в мире и Украине

Коронавирус разбушевался с новой силой в мире и Украине

Что важно знать об атаке коронавируса

  • Из-за COVID-19 в Украине погибли уже 10 человек, вылечились шестеро. В стране лабораторно подтверждены 475 случаев.

  • Во всем мире коронавирусом заражены 722 тысячи человек, почти 34 тысячи скончались, более 151 тысячи вылечились.

  • С начала эпидемии коронавируса в Италии скончались более 10 тысяч человек.

  • США продолжают удерживать лидерство в антирейтинге – там уже почти 143 тысячи больных.

Коронавирус разбушевался с новой силой в мире и Украине: статистика на 30 марта. Постоянно обновляется
Коронавирус разбушевался с новой силой в мире и Украине: статистика на 30 марта. Постоянно обновляется

Главное за 30 марта

02:40 – В "Борисполь" прибыли два самолета с украинцами из Дохи (Катар). Всех пассажиров обязали пройти обсервацию, однако на борту начался бунт – согласились только 2%, остальные остались взаперти в самолетах.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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