В посте "Что не объясняет региональные различия?" рассматривались явления, часто называемые факторами (или даже причинами) отчетливых межрегиональных различий в уровнях заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции, но ими не являющиеся.

А какие факторы могут объяснить эти различия?

Качество данных

К межрегиональным и межстрановым сравнениям нынешней эпидемической ситуации, основанным на официальной статистике, часто предъявляются претензии, относящиеся к различиям (предполагаемым или фактическим) в качестве проводимой странами диагностики, охвате собираемых ими данных, методологии учета протестированных, инфицированных, больных, умерших, точности публикуемой статистики. Такие претензии небезосновательны, в особенности тогда, когда они относятся к государствам с жестко авторитарными режимами и тщательно контролируемой властями публично распространяемой информацией (как, например, к России).

На другом полюсе мирового сообщества по качеству данных находятся развитые государства с устойчивыми институтами, демократическими политическими режимами, свободно распространяемой информацией. Доверия к данным, характеризующим ситуацию в таких странах, несопоставимо больше.

Еще меньше сомнений вызывает сопоставление данных, отражающих положение в развитых странах со свободной политической системой, находящихся в одном географическом регионе и тем более относящихся к крупному интеграционному объединению, придерживающемуся более или менее единых стандартов в сборе и распространении информации. Таким регионом является, например, объединенная Европа.

Наконец, наименьшие подозрения в неоднородности собираемой информации могут быть предъявлены по отношению к региональным данным одного и того же высокоразвитого государства с устойчивыми институтами, свободной политической системой, развитым гражданским обществом, свободой распространения информации.

В силу указанных причин одним из наиболее качественных объектов для таких межрегиональных сопоставлений являются области Италии. Министерство здравоохранения Италии собирает и ежедневно публикует огромный массив данных, относящихся и ко всей стране и к отдельным областям, о числе проводимых тестов, подтвержденных случаев заражений, количестве лиц, продолжающих болеть, выздоровевших, умерших и т.д. Кроме того, Италия остается одним из крупнейших очагов эпидемии коронавируса, следовательно, изучение больших объемов данных теперь уже за довольно длительный период времени позволяет избежать "статистического шума", появляющегося при анализе небольших совокупностей. Именно поэтому анализ межрегиональных различий в нынешней эпидемической ситуации в мире удобно начать именно с областей Италии.

Межобластные различия эпидемической ситуации в Италии

Как уже было продемонстрировано в посте Что не объясняет региональные различия, такие часто назывемые факторы, как:

— фактор проживающего в Италии китайского коммьюнити;

— качество воздуха;

— плотность населения;

— удельный вес пожилого населения;

— т.н. "итальянский стиль жизни",

не в состоянии объяснить региональные различия в уровнях заболеваемости и смертности в итальянских областях.

А что может быть такими факторами?

Представленные в предыдущем посте сопоставления были сделаны на одну и ту же дату (4 апреля), поскольку временная разница в появлении и дальнейшем развитии эпидемической ситуации в разных итальянских областях является не слишком значительной.

Тем не менее для проведения более корректных сравнений можно воспользоваться "методом сдвинутой даты" и в соответствии с ним привести данные по всем итальянским областям на одну и ту же дату – на дату начала стадии эпидемического взрыва.

Эволюция заболеваемости коронавирусом на 1 млн жителей по областям Италии с начала стадии "взрыва"

В Ломбардии и Венето стадия эпидемического взрыва началась 21 февраля, в Эмилии-Романье – 22-го, в Пьемонте – 27 февраля и т.д. По состоянию на 7 апреля в каждой итальянской области с начала стадии взрыва прошло не менее 33 дней. Поэтому представленные ниже сравнения проведены для данных по состоянию на 33-й день с начала стадии взрыва в каждом итальянском регионе.

Для начала проверим, действуют ли те же закономерности, какие были ранее продемонстрированы в ходе межобластных сопоставлений на ту же самую дату.

Плотность населения и заболеваемость на 1 млн. жителей на 33-й день с начала взрыва

Плотность населения и смертность на 1 млн. жителей на 33-й день с начала взрыва

Как видно по графикам – так же, как и в случае со сравнениями на одну и ту же дату, – межрегиональные сравнения со смещенной датой приводят к аналогичному заключению: плотность населения не является существенным фактором эпидемической ситуации.

Удельный вес населения в возрасте 65 лет и старше и заболеваемость на 1 млн жителей на 33-й день с начала взрыва

Удельный вес населения в возрасте 65 лет и старше и смертность на 1 млн жителей на 33-й день с начала взрыва

Как видно по графикам, линии тренда, описывающие связь между удельным весом пожилого населения в общей численности населения и уровнями заболеваемости и смертности, имеют слабый положительный наклон. Однако эта связь статистически является очень слабой. Поэтому утверждать, что эпидемия распространяется в зависимости от удельного веса пожилого населения в общем населении страны, невозможно.

Среди многих показателей, на связь с которыми были проверены показатели эпидемической ситуации, обнаружился один, связь с которым оказалась статистически значимой и устойчивой. Это уровень экономического развития, определяемый величиной валового регионального продукта на душу населения.

ВРП на душу населения и заболеваемость на 1 млн. жителей в областях Италии на 33-й день с начала взрыва

ВРП на душу населения и смертность на 1 млн. жителей в областях Италии на 33-й день с начала взрыва

Наблюдаемый на графиках положительный наклон линии тренда означает наличие положительной связи между уровнем экономического развития и уровнями заболеваемости и смертности. Это означает, что при прочих равных условиях с повышением уровня экономического развития как заболеваемость коронавирусной инфекцией, так и смертность от нее, как правило, возрастают. Следует отметить, что с инфекционными заболеваниями обычно наблюдается прямо противоположная картина – с повышением уровня экономического развития заболеваемость ими и смертность от них, как правило, снижается.

Проверка показала, что положительная связь между уровнем экономического развития и показателями заболеваемости и смертности сохраняется также и в том случае, если анализируются данные не только со смещенной датой, но и на одну и ту же дату.

Межстрановые различия в эпидемической ситуации в Европе

Проверим обнаруженные закономерности на примере 45 европейских стран. На графиках ниже представлены данные для Европы по состоянию на 7 апреля, при этом данные со смещенной датой на начало стадии эпидемического взрыва показывают аналогичную картину.

ВВП на душу населения и заболеваемость на 1 млн. жителей в Европе на 7 апреля

ВВП на душу населения и смертность на 1 млн. жителей в Европе на 7 апреля

Как видно по графикам, статистически значимая положительная связь между уровнем экономического развития и показателями заболеваемости коронавирусной инфекцией и смертности от нее сохраняется и для европейских стран.

Межстрановые различия в эпидемической ситуации в мире

Проверим обнаруженные закономерности на примере межстрановых сравнений во всем мире. На графиках ниже представлены данные по состоянию на 7 апреля, при этом данные со смещенной датой на начало стадии взрыва показывают аналогичную картину.

ВВП на душу населения и заболеваемость на 1 млн. жителей в мире на 7 апреля

ВВП на душу населения и смертность на 1 млн. жителей в мире на 7 апреля

Как видно по графикам, положительная связь между уровнем экономического развития и показателями заболеваемости и смертности, продемонстрированная выше на примере межрегиональных сравнений в Италии и межстрановых сопоставлений в Европе, наблюдается (сохраняется) и для стран всего мира.

Если продолжить ряд подобных межстрановых сопоставлений и сравнить уровни заболеваемости коронавирусом и смертности от него с традиционно используемыми показателями экономического, социального, институционального, политического прогресса, как, например, с индексами доверия, демократии, экономических, гражданских, политических свобод, верховенства права и т.д., то обнаружится, что со всеми этими показателями уровни заболеваемости коронавирусной инфекцией и смертности от коронавируса имеют статистически значимую устойчивую положительную связь.

Иными словами, чем более развитым, свободным, правовым, открытым является то или иное общество, тот или иной регион, та или иная страна, то тем более высокими, как правило, оказываются показатели инфицированности граждан коронавирусом и смертности от него.

Пожалуй, самая сильная связь между эпидемической ситуацией в странах мира и каким-либо институциональным индикатором обнаружена в отношении того, что является особой гордостью Организации Объединенных Наций. Три десятилетия назад под эгидой ООН был разработан Индекс человеческого развития (поначалу под названием Индекс развития человеческого потенциала), включающий в качестве своих компонентов количественные измерители главных достижений человечества в сферах экономики, медицины, образования, гендерного равноправия – ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность жизни, уровень образования (грамотности), индекс равноправия женщин и мужчин.

Индекс человеческого развития и заболеваемость на 1 млн жителей в мире на 7 апреля

Индекс человеческого развития и смертность на 1 млн жителей в мире на 7 апреля

Таким образом, на первый взгляд получается, что чем большего прогресса добивается та или иная страна в деле развития экономики, медицины, образования, гендерного равноправия, тем при прочих равных условиях выше вероятность у нее оказаться под ударом коронавирусной инфекции, тем больше показатели заболеваемости и смертности граждан этих стран от действия коронавируса.

И, наоборот, чем более отсталой, бедной, неразвитой является страна, тем относительно меньший ущерб наносит ей коронавирус.

Собственно, именно эту картину в виде географической карты в последнее время ежедневно видят перед собой сотни миллионов посетителей популярных сайтов, отслеживающих развитие коронавирусной пандемии.

Распространение коронавирусной инфекции по регионам и странам мира

По сути дела, это одна из самых точных мировых карт экономического и человеческого развития.

Нетрудно видеть, что самые развитые, самые богатые, часто и самые свободные страны и регионы мира оказались под самым сильным ударом коронавирусной инфекции.

Это не просто одна из "загадок" этой эпидемии.

В традиционной картине мира произошел невероятный, совершенно немыслимый ранее переворот.

Сообщения об инфекционных болезнях и их распространении обычно ассоциировались со словами "отсталость", "слабость", "бедность", "неграмотность", "несвобода", "авторитаризм". Вспышки инфекций и эпидемий последних десятилетий – Эбола, Зика, MERS, SARS, лихорадка Западного Нила, желтая лихорадка, холера, чума – могли происходить и действительно происходили в Африке, в Восточной, Юго-Восточной, Южной, Средней Азии, в Латинской Америке, на Ближнем Востоке. Но не в Европе и не в Северной Америке. Невозможно было представить, что это будет происходить в главных центрах современной цивилизации. Но это происходит, и в каких масштабах!

Такие географические названия, как Ломбардия, Бергамо, Сан-Марино, Монако, Андорра, Люксембург, Лихтенштейн, Исландия, Куршевель, Ишгль, Нью-Йорк, в традиционном сознании ассоциировались не просто с достатком, а с исключительными богатством, безопасностью, роскошью, элитным образом жизни. В традиционном сознании их невозможно было представить рядом с инфекциями и эпидемиями. Карибский райский уголок Сен-Барт, кажется, вообще впервые попал в международную статистику – и как! На менее чем 10 тыс жителей острова шесть из них оказались инфицированы коронавирусом.

Складывается впечатление, что коронавирус, хотя и обращает внимание на все человечество, как будто бы особые усилия "прилагает" для поражения того, что считается и воспринимается в нынешнем обществе в качестве главных результатов человеческого прогресса и символов современной цивилизации.

Понятно, что как биологическое явление коронавирус не выбирает свои жертвы по признакам экономического, социального, гендерного, правового, политического и т.п. развития, по наличию в странах демократии или присутствию в обществах свободы слова. Но представленная на графиках выше и знакомых теперь всему миру географических картах совершенно очевидная статистически значимая связь говорит о том, что в центрах современной цивилизации и в самой цивилизации есть нечто, что делает ее особенно уязвимой перед атаками коронавируса.

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