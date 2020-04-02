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Влад Волошин
Влад Волошин
Военный эксперт Все статьи автора

Путин дал приказ на "парад смертников"

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Несмотря на беспрецедентные карантинные меры, принимаемые всем цивилизованным человечеством в борьбе со страшной пандемией коронавируса СОVID-19, Россия усиленно готовится к "параду смертников".

Владимир Путин

Владимир Путин

Три раза в неделю под Москвой одновременно на очень ограниченной площади сосредотачивается до 15 000 человек. Кроме того, еще во многих российских гарнизонах идет подготовка парадных расчетов к прохождению "торжественным маршем в день 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 9 мая".

В подмосковном Алабино с 25-го марта тренируются парадные расчеты, которые будут проходить по Красной площади. То, что медики всего мира призывают соблюдать дистанцию между людьми не менее 2,5 метра, чтобы уменьшить вероятность распространения коронавируса, в армейском строю никто конечно же не соблюдает - интервал и дистанция между военными гораздо меньше. По Строевому Уставу (у нас и в россии они во многом схожи) расстояние в ряду должно быть не более раскрытой ладони, чтобы чувствовать локоть товарища, а при парадном прохождении шеренга смыкается еще теснее.

Три раза в неделю на плацу российской Таманской дивизии по четыре часа парадные батальоны чеканят шаг локоть-к локтю ...

Конечно, всех участников будущего парада не смогли расквартировать на фондах "Таманки" и большинство живут в других военных городках и частях Москвы и Подмосковья, а на тренировку они прибывают специальными автобусами и грузовиками. Но для всех участников питание в обед организовали в одной столовой. Можно только представить себе, какие там собираются очереди.

Хотя российское Минобороны сообщает, что тщательно контролирует состояние каждого военнослужащего, который привлечен к участию и организации тренировок, и что каждое утро проводит даже измерение температуры, все прекрасно понимают - все это делается "для галочки".

Командование даже отменило все увольнения и экскурсии в столице, под запретом любые контакты с родственниками. Все находятся круглосуточно за забором и под "неусыпным командирским глазом", но все эти меры - лишь для самоуспокоения высшего руководства и "отмазка" для СМИ.

Конечно, российские высшие военные чины несколько осознают риски и масштабы возможной пандемии в рядах армии, потому и обратились к правительству. А правительство даже выделила из своего резервного фонда для МО РФ дополнительные 8,8 млрд рублей на срочное возведение 16 инфекционных центров. Как подчеркнуто в официальном сообщении, "для оказания помощи пациентам из числа военнослужащих". Однако (внимание!) срок готовности всех таких экспресс-госпиталей - до 15 мая. После проведения парада 9 мая.

Сейчас для россиян главное – провести "парад Победы", на который руководство Кремля возлагает много политических надежд. Еще зимой оно уповало, что в Москву приедут президенты США Дональд Трамп и Франции Эммануэль Макрон и другие мировые лидеры, и что по Красной площади пройдут военные стран-победителей во Второй мировой. Российские медиа заявляли, что "такой формат торжеств действительно способен был бы перевернуть с ног на голову неблагоприятный для России сегодня политический формат мира".

Но и Трамп, и Макрон уже отказались от поездки в Москву, не прибудут и большинство приглашенных высоких гостей из числа мировых глав государств. Об этом было известно задолго до пандемии СОVID-19, но Россия все равно пытается любой ценой провести этот "Парад", чтобы продемонстрировать миру "величие народа-пабедителя". На самом деле все это выглядит, как элементарное чванство. И речь даже не идет об отмене или переносе парада.

Пресс-секретарь президента России Путина Дмитрий Песков на вопрос журналистов, не возникало ли в Кремле мыслей отменить парад - просто "выкрутился": "Возможность отмены парада по случаю 75-летия Победы в Москве 9 мая из-за ситуации с распространением коронавируса пока не рассматривается".

Однако на днях сайт "Открытые медиа" со ссылкой на источник в российском Минобороны сообщил: "Провести парад могут... без зрителей, если количество больных коронавирусом резко вырастет и московским властям придется пойти на дополнительные ограничения". То есть, парад все равно будет.

К участию в торжественном прохождении организаторы планируют привлечь и ветеранов - участников Второй мировой, то есть людей, которым сейчас более 90-лет и которые являются самой большой "группой риска" во время этой мировой эпидемии. Здесь вообще комментарии излишни.

Кроме того, сотни родителей российских "суворовцев" и "нахимовцев" поставили свои подписи под распространенной в сети Интернет петицией к министру обороны Сергея Шойгу и мэру Москвы Сергею Собянину. В "обращении" говорится о том, что торжественный марш войск по Красной площади если и произойдет (со зрителями или перед пустой трибуной, на которой будут стоять только Шойгу с Собяниным и Путиным), то от него надо хотя бы освободить детей в военной форме.

Все в России понимают, что решение о "параде" может принять только один человек – президент РФ Владимир Путин. И только от него будет зависеть фактически жизнь и здоровье тысяч или даже миллионов людей - и не только россиян.

Российские медиа даже спрашивают у своей "аудитории": "Почему никто не решается внятно заявить: что благоразумней на всякий случай отменить в этом году Парад Победы? А большую часть тех, кто напряженно тянет носок на плацу Таманской дивизии, поскорее отправить по домам, подальше от Москвы? " И сами же отвечают: "Рискнем предположить, что у Путина слишком много политических надежд еще недавно было связано с этим праздником". То есть, все как всегда - политические амбиции российского диктатора могут реально привести мир к катастрофе.

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