Коронавирус проник в Европу через Мюнхен: эпидемиологи провели расследование

Первое заражение коронавирусом COVID-19 в Европе было зафиксировано в немецком Мюнхене.

Как пишет La Repubblica, эпидемиологи провели расследование, которое позволило установить "нулевого пациента" в Европе и всю цепочку первых инфицированных коронавирусом.

Мюнхен. Иллюстрация

В Стокдорфе, небольшом городке под Мюнхеном, находится компания Webasto Group по производству автомобильных запчастей. Здесь 20 января произошла печально известная деловая встреча, где женщина из Китая, которая оказалась носителем COVID-19, заразила первого сотрудника – молодого человека, который сидел рядом с ней в комнате во время встречи.

Эта женщина – "нулевой пациент" в Европе – ранее посещала родителей на новогодних каникулах в китайском Ухане.

Коронавирус начал распространяться среди сотрудников компании Webasto, заразив 16 человек (все они уже излечены). Оттуда инфекция распространилась в Баварию, затем в Италию и остальную часть Европы.

Цепочку удалось отследить благодаря электронным дневникам, в которых хранятся встречи сотрудников Webasto. Там, где информации не хватало, использовалась последовательность вирусных геномов у разных пациентов. Мутации, которые накапливаются от одного случая к другому, помогают понять, кто был заражен раньше, а кто позднее.

Трудность возникла после пациента №4, потому что эпидемиологи долго не могли определить, когда у него произошел контакт с пациентом №5.

В ходе опроса было обнаружено, что пациенты 4 и 5 оба обедали в столовой компании 22 января. Они ели за двумя соседними столами спиной друг к другу, но заражение в этих условиях было маловероятным.

"В определенный момент в ходе опроса один из них вспоминает, как повернулся, чтобы попросить своего коллегу передать ему соль. На этой солонке уже был вирус", – отмечается в статье.

Как сообщал OBOZREVATEL, во многих странах Европы постепенно наступает послепиковая фаза пандемии COVID-19. Теперь власти думают о том, как они будут возвращаться к жизни после длительного карантина.

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