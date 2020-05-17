Коронавирус произошел не с рынка Уханя: ученые назвали виновника пандемии

Источником коронавируса COVID-19 вряд ли является рынок диких животных в китайском Ухане.

Как передает Daily Mail, в результате исследований биологов стало известно о том, что инфекция могла попасть на рынок от зараженного ранее человека, а не от летучих мышей.

Ученых удивил тот факт, что вирус был уже "предварительно адаптирован к передачи человеком". Версию о том, что инфекция могла передаваться от животного человеку, все еще предстоит изучить более детально.

Более того, ученые подозревают причастность китайских властей, которые никак не способствуют тому, чтобы установить настоящий источник вируса.

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"Следует учитывать возможность того, что негенетический модифицированный предшественник мог бы адаптироваться к людям во время изучения в лаборатории", – отметил молекулярный биолог Шинг Чжан.

"Нам нужно докопаться до многих вещей, связанных с COVID-19. Нам нужно знать, где этот вирус начался, почему нам когда-то сказали, что распространение вируса от человека отсутствует, и какова роль Коммунистической партии Китая", – подчеркнул член британского парламента Боб Сили.

Отмечается, что установление настоящего источника является ключом к разгадке болезни и поможет в разработке вакцины и предотвращении новых вспышек эпидемии.

Местная власть закрыла рынок в Ухане буквально сразу после того, как об этом узнала ВОЗ, успев провести мощную дезинфекцию местности. Образцы от животных также взяли, но спустя четыре месяца иностранным ученым их так и не передали. Именно поэтому и распространяется версия, что Китай намеренно "заметает следы".

"Место преступления полностью исчезло. Как мы можем разобраться в деле без доказательств?" – возмущен эксперт университета Гонконга Гуань Йи.

Рынок в Ухане, который считается источником COVID-19 Twitter Muyi Xiao

Рынок в Ухане, который считается источником COVID-19 Business Insider

Рынок в Ухане, который считается источником COVID-19 Business Insider

Рынок в Ухане, который считается источником COVID-19 dwnews.com

Напомним, ранее мир шокировали фото из лаборатории Уханя. В Китайской прессе были опубликованы фото двухгодичной давности из научного центра, который занимается исследованием вирусов. СМИ заподозрили, что вирус мог "сбежать" из сломанного холодильника.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Несмотря на заявления президента США Дональда Трампа об утечке коронавируса с китайской лаборатории, в Пентагоне заверили, что не знают, откуда он взялся.

Госсекретарь США Майк Помпео тоже заверил, что американские власти не нашли подтверждения того, что новый тип коронавируса COVID-19 происходит из лаборатории в китайском городе Ухань. Президент США Дональд Трамп сказал, что соглашение с Китаем, которая закончила торговую войну, теперь имеет второстепенное значение. Зато американское правительство может ввести новые пошлины против Китая из-за его роли в распространении коронавируса.