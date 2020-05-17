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17 мая • обновлено в 19:55
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Коронавирус произошел не с рынка Уханя: ученые назвали виновника пандемии

  • Версию о передаче инфекции от летучих мышей еще предстоит доказать

  • Вирус был "адаптирован к передачи человеком"

  • Официальный Пекин может скрывать настоящий источник COVID-19

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Источником коронавируса COVID-19 вряд ли является рынок диких животных в китайском Ухане.

Как передает Daily Mail, в результате исследований биологов стало известно о том, что инфекция могла попасть на рынок от зараженного ранее человека, а не от летучих мышей.

Ученых удивил тот факт, что вирус был уже "предварительно адаптирован к передачи человеком". Версию о том, что инфекция могла передаваться от животного человеку, все еще предстоит изучить более детально.

Более того, ученые подозревают причастность китайских властей, которые никак не способствуют тому, чтобы установить настоящий источник вируса.

Иллюстрация

Иллюстрация

Как писал OBOZREVATEL, ранее мир шокировали фото из лаборатории Уханя. В Китайской прессе были опубликованы фото двухгодичной давности из научного центра, который занимается исследованием вирусов. СМИ заподозрили, что вирус мог "сбежать" из сломанного холодильника.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Место
Китай Ухань
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