Коронавирус произошел не с рынка Уханя: ученые назвали виновника пандемии

Версию о передаче инфекции от летучих мышей еще предстоит доказать

Источником коронавируса COVID-19 вряд ли является рынок диких животных в китайском Ухане.

Как передает Daily Mail, в результате исследований биологов стало известно о том, что инфекция могла попасть на рынок от зараженного ранее человека, а не от летучих мышей.

Ученых удивил тот факт, что вирус был уже "предварительно адаптирован к передачи человеком". Версию о том, что инфекция могла передаваться от животного человеку, все еще предстоит изучить более детально.

Более того, ученые подозревают причастность китайских властей, которые никак не способствуют тому, чтобы установить настоящий источник вируса.

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Как писал OBOZREVATEL, ранее мир шокировали фото из лаборатории Уханя. В Китайской прессе были опубликованы фото двухгодичной давности из научного центра, который занимается исследованием вирусов. СМИ заподозрили, что вирус мог "сбежать" из сломанного холодильника.

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