"Сомнений нет": ученый нашел доказательства появления коронавируса в Китае

Новый тип коронавируса COVID-19 зародился и распространился по миру именно из Китая, и это не подлежит сомнению.

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Такое мнение высказал швейцарский филогенетик Франсуа Баллу, который также является директором Института генетики в университетском колледже Лондона. Об этом сообщает Le Temps.

"Все ранние образцы SARS-CoV-2 являются китайскими. Генетические исследования ясно показывают, что вирусы, собранные в других частях света, происходят от этих первых вирусов из Китая", – заявил ученый, за аккаунтом в Twitter которого следят более 30 тысяч подписчиков.

Он подчеркнул, что собранные в ходе расследования данные из, в частности, Соединенных Штатах, Великобритании и Исландии, свидетельствуют о том, что генетическое разнообразие вирусов обобщает их разнообразие на глобальном уровне. В то время как в Китае присутствует только часть этого глобального разнообразия.

"Эти наблюдения позволяют предположить, что каждая локальная эпидемия была вызвана большим количеством независимых случаев заражения вирусом, вероятно, в самом начале пандемии, через несколько недель после ее начала в Китае", – считает Баллу.

Семейное дерево SARS-CoV-2 letemps.ch

Как сообщал OBOZREVATEL, коронавирус мог распространиться по миру и адаптироваться к своим носителям еще в конце 2019 года. Об этом свидетельствует генетический анализ образцов более чем 7500 человек, инфицированных COVID-19.

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