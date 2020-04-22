Коронавирус продолжил убивать: статистика по миру и Украине на 22 апреля. Постоянно обновляется

Коронавирус продолжил атаковать мир – заболели уже более чем 2,5 млн человек. В Украине заразились 6125 человек, скончался 161.

Кабинет министров намерен продлить карантин в Украине, поскольку пик заболеваемости коронавирусом в стране ожидается только в начале мая. Однако пообещали некоторые смягчения.

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Коронавирус в Украине и мире: статистика на 22 апреля 112 Украина

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 6125 человек. Умерли 161 человек, 367 побороли болезнь.

По всему миру умерли уже больше 177 тысяч человек. Количество зараженных достигло 2,55 млн.

Почти 700 тысяч пациентов на планете излечились от COVID-19.

Главное за 21 апреля:

02:16 – В Днепропетровской области за сутки подтверждены еще 28 случаев коронавируса, сообщил глава ОГА Александр Бондаренко.

01:45 – Ветераны в США, которые принимали противомалярийный препарат гидроксихлорохин для лечения коронавируса COVID-19, оказались более склонны к смерти, сказано в общенациональном исследовании.

01:07 – В Черновицкой области количество зараженных коронавирусом увеличилось до 1053 человек (+65 новых случаев за сутки), заявил глава ОГА Сергей Осачук.

00:45 – В Черновицкой области похоронили двух родных братьев, которые скончались от COVID-19 в Сторожинецкой центральной районной больнице с разницей в день.

00:21 – В Москве от коронавируса скончались еще 28 человек. Общее количество жертв COVID-19 в городе выросло до 261, сообщил оперативный штаб.

00:13 – Президент США Дональд Трамп намерен временно остановить выдачу грин-карт и ограничить въезд в страну по рабочим визам, заявили СМИ.