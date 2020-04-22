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22 апреля • обновлено в 05:25
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Коронавирус продолжил убивать: статистика по миру и Украине на 22 апреля. Постоянно обновляется

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Коронавирус продолжил атаковать мир – заболели уже более чем 2,5 млн человек. В Украине заразились 6125 человек, скончался 161.

Кабинет министров намерен продлить карантин в Украине, поскольку пик заболеваемости коронавирусом в стране ожидается только в начале мая. Однако пообещали некоторые смягчения.

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Коронавирус в Украине и мире: статистика на 22 апреля

Коронавирус в Украине и мире: статистика на 22 апреля

112 Украина

Коронавирус продолжил убивать: статистика по миру и Украине на 22 апреля. Постоянно обновляется
Коронавирус продолжил убивать: статистика по миру и Украине на 22 апреля. Постоянно обновляется

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • В Украине COVID-19 заразились 6125 человек. Умерли 161 человек, 367 побороли болезнь.

  • По всему миру умерли уже больше 177 тысяч человек. Количество зараженных достигло 2,55 млн.

  • Почти 700 тысяч пациентов на планете излечились от COVID-19.

Коронавирус продолжил убивать: статистика по миру и Украине на 22 апреля. Постоянно обновляется
Коронавирус продолжил убивать: статистика по миру и Украине на 22 апреля. Постоянно обновляется

Главное за 21 апреля:

02:16 – В Днепропетровской области за сутки подтверждены еще 28 случаев коронавируса, сообщил глава ОГА Александр Бондаренко.

01:45 – Ветераны в США, которые принимали противомалярийный препарат гидроксихлорохин для лечения коронавируса COVID-19, оказались более склонны к смерти, сказано в общенациональном исследовании.

01:07 – В Черновицкой области количество зараженных коронавирусом увеличилось до 1053 человек (+65 новых случаев за сутки), заявил глава ОГА Сергей Осачук.

00:45 – В Черновицкой области похоронили двух родных братьев, которые скончались от COVID-19 в Сторожинецкой центральной районной больнице с разницей в день.

00:21 – В Москве от коронавируса скончались еще 28 человек. Общее количество жертв COVID-19 в городе выросло до 261, сообщил оперативный штаб.

00:13 – Президент США Дональд Трамп намерен временно остановить выдачу грин-карт и ограничить въезд в страну по рабочим визам, заявили СМИ.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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